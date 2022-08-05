https://arabic.sputniknews.com/20220805/الصين-تفرض-عقوبات-على-بيلوسي-وأفراد-عائلتها-المقربين--1066025555.html
الصين تفرض عقوبات على بيلوسي وأفراد عائلتها المقربين
الصين تفرض عقوبات على بيلوسي وأفراد عائلتها المقربين
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وأفراد عائلتها المقربين، بعد زيارتها الاستفزازية لتايوان... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:28+0000
2022-08-05T09:28+0000
2022-08-05T09:28+0000
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الصين
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أخبار تايوان
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بكين- سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة: "زارت بيلوسي تايوان على الرغم من مخاوف واحتجاجات الصين، وتدخلت بشكل صارخ في السياسة الداخلية للصين، وألحقت أضرارا جسيمة بالسيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها".وأضاف البيان: "بناء على التشريعات ذات الصلة لجمهورية الصين الشعبية، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد عائلتها المقربين بعد تصرفاتها الاستفزازية".وكانت بيلوسي قد وصلت إلى تايوان، يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من جولة وفد من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متجاهلة التحذيرات الخاصة من إدارة بايدن بشأن المخاطر التي قد تجلبها زيارتها الدبلوماسية رفيعة المستوى من رد فعل حاد من الحكومة الصينية.وكتعبير عن الغضب من الزيارة، أطلقت بكين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية واسعة النطاق في ست مناطق مائية ومجال جوي بالقرب من تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-أكثر-من-100-طائرة-عسكرية-صينية-تشارك-في-مناورات-قرب-تايوان-1066006281.html
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العالم, الصين, نانسي بيلوسي, زيارة, أخبار تايوان
الصين تفرض عقوبات على بيلوسي وأفراد عائلتها المقربين
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وأفراد عائلتها المقربين، بعد زيارتها الاستفزازية لتايوان (الصينية).
بكين- سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة: "زارت بيلوسي تايوان على الرغم من مخاوف واحتجاجات الصين، وتدخلت بشكل صارخ في السياسة الداخلية للصين، وألحقت أضرارا جسيمة بالسيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها".
وأضاف البيان: "بناء على التشريعات ذات الصلة لجمهورية الصين الشعبية، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد عائلتها المقربين بعد تصرفاتها الاستفزازية".
وكانت بيلوسي قد وصلت إلى تايوان، يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من جولة وفد من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متجاهلة التحذيرات الخاصة من إدارة بايدن بشأن المخاطر التي قد تجلبها زيارتها
الدبلوماسية رفيعة المستوى من رد فعل حاد من الحكومة الصينية.
وكتعبير عن الغضب من الزيارة، أطلقت بكين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية واسعة النطاق في ست مناطق مائية ومجال جوي بالقرب من تايوان.