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https://arabic.sputniknews.com/20220806/عندما-يمزح-العلماء-عالم-ينشر-صورة-نقانق-على-أنها-نجم-سماوي-ويعتذر-صورة-1066056841.html
"عندما يمزح العلماء"... عالم ينشر صورة نقانق على أنها نجم سماوي ويعتذر... صورة
"عندما يمزح العلماء"... عالم ينشر صورة نقانق على أنها نجم سماوي ويعتذر... صورة
قدم عالم فرنسي اعتذارا بعد نشره صورة لشريحة من النقانق على أنها صورة لنجم سماوي. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T07:05+0000
2022-08-06T07:05+0000
علوم
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ونشر العالم الفرنسي إيتيان كلاين، اعتذارا على حسابه الخاص في "تويتر"، لنشره هذه الصورة لشريحة نقانق إسبانية وقال إنها صورة للنجم بروكسيما سنتوري.وكان العالم الفرنسي قد ادعى في منشور سابق أن صورة "نجم" أحمر على خلفية سوداء تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب، كما أعجب بمستوى التفاصيل في الصورة، ولكن بعد مرور بعض الوقت، شرح ما تم التقاطه بالفعل في الصورة.وقدم اعتذاره بعدما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.يذكر أن نجم بروكسيما سنتوري، هو نجم قزم وهو أقرب نجم للشمس.
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علوم

"عندما يمزح العلماء"... عالم ينشر صورة نقانق على أنها نجم سماوي ويعتذر... صورة

07:05 GMT 06.08.2022
© Photo / pixabay/WikiImagesانفجار كوني كبير في الفضاء
انفجار كوني كبير في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Photo / pixabay/WikiImages
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قدم عالم فرنسي اعتذارا بعد نشره صورة لشريحة من النقانق على أنها صورة لنجم سماوي.
ونشر العالم الفرنسي إيتيان كلاين، اعتذارا على حسابه الخاص في "تويتر"، لنشره هذه الصورة لشريحة نقانق إسبانية وقال إنها صورة للنجم بروكسيما سنتوري.
وكان العالم الفرنسي قد ادعى في منشور سابق أن صورة "نجم" أحمر على خلفية سوداء تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب، كما أعجب بمستوى التفاصيل في الصورة، ولكن بعد مرور بعض الوقت، شرح ما تم التقاطه بالفعل في الصورة.
وقدم اعتذاره بعدما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
يذكر أن نجم بروكسيما سنتوري، هو نجم قزم وهو أقرب نجم للشمس.
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