https://arabic.sputniknews.com/20220806/فايزر-تقترب-من-إبرام-صفقة-استحواذ-بقيمة-5-مليارات-دولار-1066076976.html
فايزر تقترب من إبرام صفقة استحواذ بقيمة 5 مليارات دولار
فايزر تقترب من إبرام صفقة استحواذ بقيمة 5 مليارات دولار
تقترب شركة "فايزر" لصناعة الأدوية من إبرام صفقة لشراء شركة "غلوبال بلود ثيرابيوتيكس" التي تصنع عقارا معتمدا ضد فقر الدم المنجلي، مقابل 5 مليارات دولار، حسبما... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:18+0000
2022-08-06T15:18+0000
2022-08-06T15:18+0000
شركات أدوية
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ونقلت الصحيفة الأمريكية عن شخص قريب من المفاوضات أن شركة "فايزر"، وهي واحدة من أبرز شركات تصنيع اللقاحات الواقية من كوفيد 19، تأمل في إنهاء المحادثات مع "غلوبال بلود ثيرابيوتيكس" خلال أيام.لكنه أشار إلى أن مرشحين آخرين للاستحواذ على الشركة التي مقرها سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، ما زالوا في المنافسة.وحصل علاج الخلايا المنجلية الذي تنتجه الشركة على ترخيص وتم تسويقه باسم "أوكسبريتا" لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاما في عام 2019 ولكنه حصل على الموافقة الفيدرالية في ديسمبر/ كانون الأول للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاما. ساعدت مبيعات دواء "أوكسبريتا" الشركة على تحقيق مبيعات في الربع الأول بلغت 55 مليون دولار (بزيادة 41 بالمائة)، بينما سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 81.4 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/موافقة-أمريكية-على-لقاحي-فايزر-ومودرنا-للأطفال-من-عمر-6-أشهر-1063784561.html
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شركات أدوية
فايزر تقترب من إبرام صفقة استحواذ بقيمة 5 مليارات دولار
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تقترب شركة "فايزر" لصناعة الأدوية من إبرام صفقة لشراء شركة "غلوبال بلود ثيرابيوتيكس" التي تصنع عقارا معتمدا ضد فقر الدم المنجلي، مقابل 5 مليارات دولار، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة الأمريكية
عن شخص قريب من المفاوضات أن شركة "فايزر"، وهي واحدة من أبرز شركات تصنيع اللقاحات الواقية من كوفيد 19، تأمل في إنهاء المحادثات مع "غلوبال بلود ثيرابيوتيكس" خلال أيام.
لكنه أشار إلى أن مرشحين آخرين للاستحواذ على الشركة التي مقرها سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، ما زالوا في المنافسة.
وحصل علاج الخلايا المنجلية الذي تنتجه الشركة على ترخيص وتم تسويقه باسم "أوكسبريتا" لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاما في عام 2019 ولكنه حصل على الموافقة الفيدرالية في ديسمبر/ كانون الأول للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاما.
ساعدت مبيعات دواء "أوكسبريتا" الشركة على تحقيق مبيعات في الربع الأول بلغت 55 مليون دولار (بزيادة 41 بالمائة)، بينما سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 81.4 مليون دولار.