https://arabic.sputniknews.com/20220806/محطة-توليد-الكهرباء-الوحيدة-في-غزة-تتوقف-عن-العمل-بشكل-كامل-1066063694.html

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة تتوقف عن العمل بشكل كامل

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة تتوقف عن العمل بشكل كامل

أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، اليوم السبت، توقف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بشكل كامل. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T11:09+0000

2022-08-06T11:09+0000

2022-08-06T11:09+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان لسلطة الطاقة أن "القرار جاء بسبب الظروف الراهنة، وعدم التمكن من توريد الوقود لمحطة التوليد جراء إغلاق سلطات الاحتلال للمعابر".في سياق متصل، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، بمواصلة العمليات الهجومية في قطاع غزة، وذلك في إطار العملية التي أطلقتها إسرائيل أمس ضد حركة "الجهاد الإسلامي" قائلة إنها تأتي ردا على "التهديدات المباشرة" التي تشكلها الحركة.بالمقابل، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قصف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون.في السياق ذاته، أفادت "القناة 13" العبرية بإصابة 3 مستوطنين بجروح طفيفة بشظايا قذيفة سقطت في إحدى مستوطنات غلاف غزة.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية أمس في قطاع غزة، 11 شخصا، ونحو 80 مصابا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع.واستهدف الجيش الإسرائيلي، أمس، مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث برر الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/إسرائيل-نستعد-لأيام-طويلة-من-القتال-في-غزة-ولا-تهدئة-خلال-هذه-المرحلة-1066060958.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي