عربي
"سرايا القدس" تعلن مقتل نجل القيادي في "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل إثر غارة إسرائيلية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/مركز-التنسيق-المشترك-في-إسطنبول-يسمح-بخروج-4-سفن-محملة-بمواد-غذائية-من-أوكرانيا-1066090528.html
مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يسمح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من أوكرانيا
مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يسمح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من أوكرانيا
أفادت الخدمة الصحفية في الأمم المتحدة، اليوم السبت، بأن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، قرر السماح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من تشيرنومورسك وأوديسا غدا... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T21:18+0000
2022-08-06T21:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065935022_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_e041211547980c6f7ffe91e3d4a54529.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر بيانالأمم المتحدة أن "مركز التنسيق المشترك أذن بمرور 5 سفن جديدة عبر الممر الإنساني البحري في إطار مبادرة إخراج الحبوب عبر البحر الأسود".وأوضح البيان أن هناك 4 سفن ستخرج من تشيرنومورسك وأوديسا، تحمل على متنها نحو 161 ألف طن من المواد الغذائية، بينما ستنتقل السفينة الخامسة إلى منطقة أخرى في أوكرانيا.يذكر أنه في 22 يوليو/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065935022_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c40b3f4807b5acc171bf7fa2d652094.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يسمح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من أوكرانيا

21:18 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
أفادت الخدمة الصحفية في الأمم المتحدة، اليوم السبت، بأن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، قرر السماح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من تشيرنومورسك وأوديسا غدا الأحد.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر بيانالأمم المتحدة أن "مركز التنسيق المشترك أذن بمرور 5 سفن جديدة عبر الممر الإنساني البحري في إطار مبادرة إخراج الحبوب عبر البحر الأسود".
وأوضح البيان أن هناك 4 سفن ستخرج من تشيرنومورسك وأوديسا، تحمل على متنها نحو 161 ألف طن من المواد الغذائية، بينما ستنتقل السفينة الخامسة إلى منطقة أخرى في أوكرانيا.
يذكر أنه في 22 يوليو/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала