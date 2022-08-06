https://arabic.sputniknews.com/20220806/مركز-التنسيق-المشترك-في-إسطنبول-يسمح-بخروج-4-سفن-محملة-بمواد-غذائية-من-أوكرانيا-1066090528.html
مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يسمح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من أوكرانيا
مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يسمح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من أوكرانيا
أفادت الخدمة الصحفية في الأمم المتحدة، اليوم السبت، بأن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، قرر السماح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من تشيرنومورسك وأوديسا غدا... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T21:18+0000
2022-08-06T21:18+0000
2022-08-06T21:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر بيانالأمم المتحدة أن "مركز التنسيق المشترك أذن بمرور 5 سفن جديدة عبر الممر الإنساني البحري في إطار مبادرة إخراج الحبوب عبر البحر الأسود".وأوضح البيان أن هناك 4 سفن ستخرج من تشيرنومورسك وأوديسا، تحمل على متنها نحو 161 ألف طن من المواد الغذائية، بينما ستنتقل السفينة الخامسة إلى منطقة أخرى في أوكرانيا.يذكر أنه في 22 يوليو/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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أخبار أوكرانيا
مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يسمح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من أوكرانيا
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أفادت الخدمة الصحفية في الأمم المتحدة، اليوم السبت، بأن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، قرر السماح بخروج 4 سفن محملة بمواد غذائية من تشيرنومورسك وأوديسا غدا الأحد.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وذكر بيانالأمم المتحدة أن "مركز التنسيق المشترك أذن بمرور 5 سفن جديدة عبر الممر الإنساني البحري في إطار مبادرة إخراج الحبوب عبر البحر الأسود".
وأوضح البيان أن هناك 4 سفن ستخرج من تشيرنومورسك وأوديسا، تحمل على متنها نحو 161 ألف طن من المواد الغذائية
، بينما ستنتقل السفينة الخامسة إلى منطقة أخرى في أوكرانيا.
يذكر أنه في 22 يوليو/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.