https://arabic.sputniknews.com/20220806/أوكرانيا-أول-شحنة-حبوب-لن-تصل-لبنان-الأحد-1066089687.html

أوكرانيا: أول شحنة حبوب لن تصل لبنان الأحد

أوكرانيا: أول شحنة حبوب لن تصل لبنان الأحد

أعلنت أوكرانيا أن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب خرجت من الموانئ الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، لن ترسو في لبنان يوم الأحد مثلما كان متوقعا. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

قمح

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جاء هذا في بيان صادر عن السفارة الأوكرانية في لبنان، بحسب وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.وكانت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود يوم الاثنين الماضي.وتقل السفينة 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركية ورعاية الأمم المتحدة.وقالت السفارة في رسالة "نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة غدا".وفيما يتعلق بأسباب التأجيل، ذكرت السفارة أنه "ليس لديها معلومات أخرى" في الوقت الحالي.وتوقع مصدر رسمي ألا ترسو السفينة في لبنان في حال تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

https://arabic.sputniknews.com/20220805/روسيا-من-المحتمل-تخفيض-خطة-تصدير-الحبوب-إلى-الخارج-1066031585.html

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