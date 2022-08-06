https://arabic.sputniknews.com/20220806/مقتل-13-شخصا-وإصابة-22-آخرين-إثر-انفجار-في-العاصمة-الأفغانية-كابول-1066077824.html
مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول
مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول
قُتل 13 شخصا وأصيب 22 آخرون في انفجار وقع في منطقة بول سوخته في العاصمة الأفغانية كابول. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:34+0000
2022-08-06T15:34+0000
2022-08-06T15:34+0000
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إنفجار
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كابول- سبوتنيك. وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" إن "13 قتيلا و22 مصابا سقطوا إثر انفجار في منطقة بول سوخته".وأضافت المصادر أن عددا من المصابين نُقل إلى مستشفى الفردوس القريب من منطقة الانفجار، فيما نُقل عدد آخر إلى مستشفى طوارئ كابول في سيارات الإسعاف والشرطة.وأعلنت الشرطة الأفغانية، أمس الجمعة، مقتل 8 مدنيين فيما أُصيب ما لا يقل عن 18 شخصا آخرين إثر انفجار كبير وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول.وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في وقت سابق، مسؤوليته عن الانفجار وهدد باستهداف المزيد من المسيرات الشيعية التي ستخرج خلال الأيام القليلة المقبلة.ونفذ التنظيم الإرهابي العديد من العمليات الإرهابية في أفغانستان على مدار السنوات الماضية، بينما لم تنجح إدارة حركة طالبان الأفغانية التي وصلت إلى سدة الحكم، في 15 آب/أغسطس 2021، في الحد من خطورة وجود هذا التنظيم وعملياته الاستهدافية الإرهابية الخطيرة حيث يعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه حكم الحركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/مصدر-لوكالة-سبوتنيك-ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-ملعب-في-العاصمة-الأفغانية-إلى-7-أشخاص-1065763742.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, إنفجار, قتلى وجرحى
مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول
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قُتل 13 شخصا وأصيب 22 آخرون في انفجار وقع في منطقة بول سوخته في العاصمة الأفغانية كابول.
كابول- سبوتنيك. وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" إن "13 قتيلا و22 مصابا سقطوا إثر انفجار في منطقة بول سوخته".
وأضافت المصادر أن عددا من المصابين نُقل إلى مستشفى الفردوس القريب من منطقة الانفجار
، فيما نُقل عدد آخر إلى مستشفى طوارئ كابول في سيارات الإسعاف والشرطة.
وأعلنت الشرطة الأفغانية، أمس الجمعة، مقتل 8 مدنيين فيما أُصيب ما لا يقل عن 18 شخصا آخرين إثر انفجار كبير وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول.
وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، خالد بدران، إن الانفجار استهدف تجمعا من طائفة الشيعة التي تقيم هذه الأيام ذكرى عاشوراء، موضحا أن الانفجار وقع في منطقة سكنية مزدحمة في العاصمة وسبب خسائر كبيرة في الأرواح وحطم شرفات عدد من المنازل والعربات التي كانت تصطف في المنطقة.
وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في وقت سابق، مسؤوليته عن الانفجار وهدد باستهداف المزيد من المسيرات الشيعية التي ستخرج خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار البيان الصادر عن التنظيم الإرهابي إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 قتيلا وإصابة العشرات.
ونفذ التنظيم الإرهابي العديد من العمليات الإرهابية في أفغانستان على مدار السنوات الماضية، بينما لم تنجح إدارة حركة طالبان الأفغانية التي وصلت إلى سدة الحكم، في 15 آب/أغسطس 2021، في الحد من خطورة وجود هذا التنظيم وعملياته الاستهدافية الإرهابية الخطيرة حيث يعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه حكم الحركة.