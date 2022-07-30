https://arabic.sputniknews.com/20220730/مصدر-لوكالة-سبوتنيك-ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-ملعب-في-العاصمة-الأفغانية-إلى-7-أشخاص-1065763742.html

مصدر لوكالة "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة قتلى انفجار ملعب في العاصمة الأفغانية إلى 7 أشخاص

مصدر لوكالة "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة قتلى انفجار ملعب في العاصمة الأفغانية إلى 7 أشخاص

أكد مصدر في مجلس الكريكيت الأفغاني ارتفاع عدد ضحايا انفجار ملعب الكريكيت الدولي إلى 7 أشخاص. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T08:52+0000

2022-07-30T08:52+0000

2022-07-30T08:52+0000

أخبار أفغانستان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048936773_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5bc336152a272734ac9a16ee446a7ac9.jpg

كابول- سبوتنيك. وحسب تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، قال المصدر: "ارتفع عدد قتلى الانفجار في ملعب الكريكيت الدولي في كابول إلى 7"، لافتا إلى أن المصابين بلغوا 12 شخصا.وأوضح أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 4:10 مساء. (11:40 بتوقيت غرينتش) خلال مباراة محلية اليوم الجمعة.وأشار المصدر إلى أن 4 أشخاص من الجمهور الذي كان يشاهد المباراة من الملعب قد أصيبوا.من جهته ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالهجوم اليوم الجمعة، عبر تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدا أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية محظورة تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي.وتعتبر لعبة الكريكيت واحدة من أكثر الرياضات شعبية في البلاد، ويتسع ملعب كابول الدولي للكريكيت لـ 6000 متفرج.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/انفجار-داخل-مدرسة-في-أفغانستان-يسفر-عن-إصابة-ما-لا-يقل-عن-10-أشخاص-1064528715.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أفغانستان اليوم