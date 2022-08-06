https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزير-خارجية-إيران-يؤكد-في-اتصال-هاتفي-مع-نظيره-الصيني-دعم-طهران-لمبدأ-الصين-الواحدة-1066064165.html
وزير خارجية إيران يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني دعم طهران لمبدأ الصين الواحدة
وزير خارجية إيران يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني دعم طهران لمبدأ الصين الواحدة
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، أن طهران تدعم مبدأ الصين الواحدة وتدين السلوك الأمريكي... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T11:31+0000
2022-08-06T11:31+0000
2022-08-06T11:31+0000
الصين
إيران
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طهران - سبوتنيك. وأكد عبد اللهيان، بحسب بيان للخارجية الإيرانية، أن "طهران تتمسك بمبدأ الصين الواحدة كالتزام قانوني، وفقا للسجلات التاريخية والمستحقة لدعم الاستقرار الإقليمي"، مشيرا إلى "إدانة طهران للسلوك الأمريكي الأخير تجاه بكين"، في إشارة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء الماضي، إلى تايوان رغم رفض الصين لهذه الزيارة.وقالت الخارجية الصينية في بيان في وقت سابق، إن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان.وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين واحدة" وأحكام الاتفاقيات الصينية الأمريكية الثلاثة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر "استفزازا سياسيا هائلا".
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الصين, إيران
وزير خارجية إيران يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني دعم طهران لمبدأ الصين الواحدة
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، أن طهران تدعم مبدأ الصين الواحدة وتدين السلوك الأمريكي تجاه بكين، وذلك في ظل التوترات بسبب أزمة تايوان.
طهران - سبوتنيك. وأكد عبد اللهيان، بحسب بيان للخارجية الإيرانية، أن "طهران تتمسك بمبدأ الصين الواحدة كالتزام قانوني، وفقا للسجلات التاريخية والمستحقة لدعم الاستقرار الإقليمي"، مشيرا إلى "إدانة طهران للسلوك الأمريكي الأخير تجاه بكين"، في إشارة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء الماضي، إلى تايوان رغم رفض الصين لهذه الزيارة.
من جهته، قدّر الوزير الصيني "مواقف إيران فيما يتعلق بوحدة أراضي الصين"، مشيرا إلى "معارضة جزء كبير من المجتمع الدولي للتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول"، بحسب بيان الخارجية الإيرانية.
وقالت الخارجية الصينية في بيان في وقت سابق، إن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات
خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان.
وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين واحدة" وأحكام الاتفاقيات الصينية الأمريكية الثلاثة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر "استفزازا سياسيا هائلا".