https://arabic.sputniknews.com/20220806/-أفضل-تمارين-لحرق-الدهون-1066059972.html

أفضل تمارين لحرق الدهون

أفضل تمارين لحرق الدهون

يزيد التمرين العالي الكثافة (HIIT) من حرق الدهون بشكل أفضل من التمارين الهوائية - الجري والرقص والسباحة وركوب الدراجات وما إلى ذلك، حسب دراسة أجراها فريق دولي... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T08:58+0000

2022-08-06T08:58+0000

2022-08-06T09:05+0000

علوم

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تمت دراسة نتائج 18 تجربة، شارك فيها 511 بالغًا لم يشاركوا بشكل احترافي في الرياضة. تم تقسيم المتطوعين إلى ثلاث مجموعات، وتم التمرين ثلاث مرات في الأسبوع.قامت المجموعة الأولى بتمرينHIIT ، بينما قامت المجموعة الثانية بتمارين هوائية، ولم تمارس المجموعة الضابطة التمارين.نتيجة لذلك، بعد 12 أسبوعًا، اتضح أن كل دقيقة إضافية مخصصة لـ HIIT تحرق 0.13 غرامًا من الدهون. في الوقت نفسه، يزداد التأثير مع كل أسبوع إضافي من التمرين.يحرق الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الدهون بشكل أسرع، ولكن تمارين HIIT أكثر صعوبة بالنسبة لهم.تتكون تمارين الهيت من سلسلة من التمارين، تتراوح فترة كل تمرين فيها بين 45 ثانية إلى بضع دقائق، وعادةً ما يتم اتباع كل تمرين بفترة من الراحة أو تمرين منخفض الحدة قبل معاودة ممارسة التمرين عالي الحدة من جديد وهكذا، وتستمر هذه الوتيرة لمدة تتراوح بين 4-30 دقيقة متواصلة.تعمل تمارين الهيت على زيادة سرعة نبض القلب، وحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية في فترة قصيرة نسبيًا، ونظرًا لأن هذا النوع من التمارين لا يتطلب الكثير من الوقت لأدائه، فإنه قد يكون مثاليًا للأشخاص الذين لا يمتلكون الكثير من الوقت لممارسة الرياضة يوميًا.

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علوم