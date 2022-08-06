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https://arabic.sputniknews.com/20220806/-الألمان-ينتقدون-الحكومة-لدعوتها-خفض-استهلاك-الطاقة-بنسبة-20-1066070094.html
الألمان ينتقدون الحكومة لدعوتها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20%
الألمان ينتقدون الحكومة لدعوتها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20%
أعرب قراء صحيفة Die Welt الألمانية عن استيائهم من تصريح رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، كلاوس مولر، بضرورة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% على الأقل. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T13:13+0000
2022-08-06T13:13+0000
أخبار ألمانيا
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وفقًا للقارئ الملقب ثورستين، أدت الأخطاء السياسية لكل من السلطات السابقة والحالية إلى أن السكان مجبرون على دفع ثمنها.وكتب المشترك ماتياس هـ : "بعد هذه التصريحات، أتساءل دائمًا: هل من الممكن أن تخفض الحكومة الفيدرالية استهلاكها للطاقة؟".أكد توبياس ب أن الحكومة يجب أن تستخدم الميزانية الفيدرالية لتنظيم الطاقة الرخيصة للسكان.ذكر أحد القراء أنه سيستخدم شخصيًا قدرًا من الكهرباء بقدر ما يراه ضروريًا لنفسه.يقول جيدو ب: "في البداية كان 15%. الآن 20%. دعونا نرى ما ستكون النسبة المئوية في النهاية".وفقًا للعديد من القراء، لا يجب على المواطنين فعل أي شيء، لأنهم يدفعون ضرائب للدولة من أجل الحصول على "رعاية من الدولة".وخلص ديرك ب: "ليس علينا أن نفعل أي شيء سوى التخلص من هؤلاء السياسيين غير الأكفاء!".وحث مولر المواطنين في وقت سابق على أن يكونوا بعيدي النظر وأن يوفروا الكهرباء كلما أمكن ذلك لتجنب الانهيار في الشتاء. وفقًا لحسابات هيئة الخدمات المالية، لتحقيق نتيجة ناجحة، سيكون من الضروري تقليل إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 20% على الأقل.
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أخبار ألمانيا

الألمان ينتقدون الحكومة لدعوتها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

13:13 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Стрингер
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أعرب قراء صحيفة Die Welt الألمانية عن استيائهم من تصريح رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، كلاوس مولر، بضرورة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% على الأقل.
وفقًا للقارئ الملقب ثورستين، أدت الأخطاء السياسية لكل من السلطات السابقة والحالية إلى أن السكان مجبرون على دفع ثمنها.
وكتب المشترك ماتياس هـ : "بعد هذه التصريحات، أتساءل دائمًا: هل من الممكن أن تخفض الحكومة الفيدرالية استهلاكها للطاقة؟".
أكد توبياس ب أن الحكومة يجب أن تستخدم الميزانية الفيدرالية لتنظيم الطاقة الرخيصة للسكان.
اقترح أحد القراء: "إذا لم تستطع فعل ذلك، فلتستقيل".
ذكر أحد القراء أنه سيستخدم شخصيًا قدرًا من الكهرباء بقدر ما يراه ضروريًا لنفسه.
يقول جيدو ب: "في البداية كان 15%. الآن 20%. دعونا نرى ما ستكون النسبة المئوية في النهاية".
وفقًا للعديد من القراء، لا يجب على المواطنين فعل أي شيء، لأنهم يدفعون ضرائب للدولة من أجل الحصول على "رعاية من الدولة".
وخلص ديرك ب: "ليس علينا أن نفعل أي شيء سوى التخلص من هؤلاء السياسيين غير الأكفاء!".
وحث مولر المواطنين في وقت سابق على أن يكونوا بعيدي النظر وأن يوفروا الكهرباء كلما أمكن ذلك لتجنب الانهيار في الشتاء. وفقًا لحسابات هيئة الخدمات المالية، لتحقيق نتيجة ناجحة، سيكون من الضروري تقليل إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 20% على الأقل.
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