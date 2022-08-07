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https://arabic.sputniknews.com/20220807/أهداف-مباراة-مانشستر-سيتي-ووست-هام-يونايتد-2-0-فيديو-1066130510.html
أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد 2-0 (فيديو)
أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد 2-0 (فيديو)
حقق مانشستر سيتي فوزه الأول هذا الموسم بهدفين دون رد على مستضيفه وست هام يونايتد، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T19:51+0000
2022-08-07T19:52+0000
رياضة
مانشستر سيتي
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سجل النرويجي إيرلنغ هالاند، هدفي فوز السيتي بواقع هدف في كل شوط إذ أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء كان قد حصل عليها في الدقيقة 36 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65.يعد هذا أول أهداف هالاند بقميص مان سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك عقب انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 5 مواسم.
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رياضة, مانشستر سيتي

أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد 2-0 (فيديو)

19:51 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 19:52 GMT 07.08.2022)
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد
مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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حقق مانشستر سيتي فوزه الأول هذا الموسم بهدفين دون رد على مستضيفه وست هام يونايتد، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل النرويجي إيرلنغ هالاند، هدفي فوز السيتي بواقع هدف في كل شوط إذ أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء كان قد حصل عليها في الدقيقة 36 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65.
يعد هذا أول أهداف هالاند بقميص مان سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك عقب انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 5 مواسم.
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