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https://arabic.sputniknews.com/20220807/إعلام-إسرائيل-وافقت-على-اقتراح-مصر-لوقف-إطلاق-النار-لكن-حركة-الجهاد-الإسلامي-رفضته-1066110452.html
إعلام: إسرائيل وافقت على اقتراح مصر لوقف إطلاق النار لكن حركة "الجهاد الإسلامي" رفضته
إعلام: إسرائيل وافقت على اقتراح مصر لوقف إطلاق النار لكن حركة "الجهاد الإسلامي" رفضته
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب وافقت على الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار، في حين لم ترد حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية على الاقتراح حتى الآن. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T13:23+0000
2022-08-07T13:47+0000
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أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأحد، قولها إن "تل أبيب وافقت على مقترح مصري لوقف إطلاق النار، لكن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رفضته".وذكرت أن هناك موعدين مقترحين لبدء الهدنة، الأول في 06:00 صباح غد الاثنين، والثاني في 03:00 صباح الثلاثاء، دون أن يتضح أي الموعدين سيتم اختياره.بينما قالت صحيفة "معاريف" إن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الهدنة ستبدأ اليوم الأحد من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.ولكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" أفادت بأن مصر طلبت أن يبدأ وقف إطلاق النار اليوم الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس السبت، أن بلاده تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة.وأكد أن مصر حريصة على نزع فتيل أي أزمة، وهذا ما تفعله فيما يخص قطاع غزة.يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/السيسي-مصر-تجري-اتصالات-على-مدار-الساعة-للسيطرة-على-الأوضاع-في-قطاع-غزة-1066079101.html
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أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إعلام: إسرائيل وافقت على اقتراح مصر لوقف إطلاق النار لكن حركة "الجهاد الإسلامي" رفضته

13:23 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 13:47 GMT 07.08.2022)
© AFP 2022 / ASHRAF AMRAنيران تشتعل في أحد مباني قطاع غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية، 6 أغسطس/ آب 2022
نيران تشتعل في أحد مباني قطاع غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية، 6 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / ASHRAF AMRA
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب وافقت على الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار، في حين لم ترد حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية على الاقتراح حتى الآن.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأحد، قولها إن "تل أبيب وافقت على مقترح مصري لوقف إطلاق النار، لكن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رفضته".
وذكرت أن هناك موعدين مقترحين لبدء الهدنة، الأول في 06:00 صباح غد الاثنين، والثاني في 03:00 صباح الثلاثاء، دون أن يتضح أي الموعدين سيتم اختياره.
بينما قالت صحيفة "معاريف" إن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الهدنة ستبدأ اليوم الأحد من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.
ولكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" أفادت بأن مصر طلبت أن يبدأ وقف إطلاق النار اليوم الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
السيسي: مصر تجري اتصالات على مدار الساعة للسيطرة على الأوضاع في قطاع غزة
أمس, 15:55 GMT
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس السبت، أن بلاده تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة.
وأكد أن مصر حريصة على نزع فتيل أي أزمة، وهذا ما تفعله فيما يخص قطاع غزة.
يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.
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