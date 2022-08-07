إيران: صمت المجتمع الدولي حيال مواجهة جرائم الصهاينة هو أمر مؤسف
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "صمت المجتمع الدولي ومن يزعمون أنهم حاملو راية حقوق الإنسان في مواجهة الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني هو أمر مؤسف".
وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على "تويتر"، اليوم الأحد: "هذه أمثلة لمجموعة أهداف من قبل نظام الفصل العنصري في الهجمات الأخيرة على قطاع غزة".
وأكد المتحدث أن "صمت المجتمع الدولي ومن يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة جرائم الصهاينة في غزة أمر مؤسف".
وأشار ناصر كنعاني إلى أنه "من المثير للاهتمام أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت "دعمها الكامل" لحقوق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
"آلاء قدوم"، الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات، هي مجرد واحدة من الأطفال الشهداء في الهجمات الأخيرة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي على #غزة. ومن المؤسف أن المطالبين الزائفين بحقوق الإنسان يدعمون جرائم نظام الاحتلال اليومية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم تحت عنوان "الدفاع عن النفس"! pic.twitter.com/M6Y121aBoe— Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) August 7, 2022
وتابع أن "آلاء عبد الله قدوم"، الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات والتي كانت تعيش في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، هي مجرد واحدة من الأطفال الشهداء جراء الاعتداءات المستمرة لكیان الفصل العنصري الصهیوني على غزة".
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "من المؤسف أن المطالبين الزائفين بحقوق الانسان يدعمون جرائم کیان الاحتلال اليومية بحق شعب البلد المحتل تحت عنوان "الدفاع عن النفس!".
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.
فيما قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".