https://arabic.sputniknews.com/20220807/العراق-وزارة-الكهرباء-تعلن-إعادة-التيار-في-المحافظات-الجنوبية-1066093597.html
العراق... وزارة الكهرباء تعلن إعادة التيار في المحافظات الجنوبية
العراق... وزارة الكهرباء تعلن إعادة التيار في المحافظات الجنوبية
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، إعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية التي توقفت في المحافظات الجنوبية. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T06:47+0000
2022-08-07T06:47+0000
2022-08-07T06:47+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال موسى إن "المنظومة الكهربائية ستعود للعمل بشكل طبيعي في الساعات المقبلة بعد أن قامت كوادر الوزارة بالمباشرة في وقت متأخر بعزل مكان الحادث الذي حصل في محطات (البصرة وميسان وذي قار)".وأوضح المسؤول العراقي أن ما حدث هو عبارة عن عارض فني جراء انفجار بأحد خانات قواطع الدورة ومحول التيار، وليس كما أشيع في بعض وسائل الإعلام بأنه حريق.وأشار إلى أن الكوادر تمكنت من إعادة جميع الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت وبدأت بإعادة المنظومة بشكل تدريجي في محافظات البصرة وميسان وأجزاء من ذي قار.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلنت وزارة الكهرباء في العراق انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات جنوبية.وبحسب موقع "السومرية نيوز"، انقطعت الكهرباء في محافظات البصرة وذي قار وميسان وبابل.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/مقتدى-الصدر-حل-البرلمان-العراقي-بات-مطلبا-شعبيا-وسياسيا-لا-بديل-عنه-1066086035.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... وزارة الكهرباء تعلن إعادة التيار في المحافظات الجنوبية
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، إعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية التي توقفت في المحافظات الجنوبية.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال موسى إن "المنظومة الكهربائية ستعود للعمل بشكل طبيعي في الساعات المقبلة بعد أن قامت كوادر الوزارة بالمباشرة في وقت متأخر بعزل مكان الحادث الذي حصل في محطات (البصرة وميسان وذي قار)".
وأوضح المسؤول العراقي أن ما حدث هو عبارة عن عارض فني جراء انفجار بأحد خانات قواطع الدورة ومحول التيار، وليس كما أشيع في بعض وسائل الإعلام بأنه حريق.
وأشار إلى أن الكوادر تمكنت من إعادة جميع الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت وبدأت بإعادة المنظومة بشكل تدريجي في محافظات البصرة وميسان وأجزاء من ذي قار.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلنت وزارة الكهرباء في العراق انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات جنوبية.
وبحسب موقع "السومرية نيوز"، انقطعت الكهرباء في محافظات البصرة وذي قار وميسان وبابل.