https://arabic.sputniknews.com/20220807/الكاظمي-يلتقي-عمار-الحكيم-ويبحثان-تطورات-المشهد-السياسي-1066134918.html
الكاظمي يلتقي عمار الحكيم ويبحثان تطورات المشهد السياسي
الكاظمي يلتقي عمار الحكيم ويبحثان تطورات المشهد السياسي
التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وبحثا تطورات المشهد السياسي في البلاد. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T21:34+0000
2022-08-07T21:34+0000
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وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة الوطني استقبل الحكيم "بمكتبه في بغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وتداول معه في تطورات المشهد السياسي والاجتماعي والخدمي".وأشار بيان التيار الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أن الكاظمي والحكيم بحثا تطورات المشهد السياسي وإبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية.ولفت البيان إلى أن الحكيم أكد على "ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل".وأشار إلى أن:وأكد على ضرورة "الاهتمام بقطاع الكهرباء والعمل على إدامتها كي لا تتكرر حالات الإنطفاء التام في بعض المحافظات".وشدد الحكيم على "أهمية إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد، وضرورة استخدام الطرق القانونية والدستور واعتماد مبدأ التشاور بين الجميع ليحظى الإصلاح بدعم شعبي ومجتمعي من كل الأطياف".وطالب رئيس تيار الحكمة الوطني "الحكومة والأجهزة الأمنية إلى استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله".وأكد على "ضرورة إدامة العلاقات مع دول الجوار والعالم من ثابت المصلحة الوطنية والسيادة العراقية".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/الكاظمي-يناقش-أزمة-العراق-الحالية-مع-رئيس-تحالف-الفتح-1065947783.html
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الكاظمي يلتقي عمار الحكيم ويبحثان تطورات المشهد السياسي
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التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وبحثا تطورات المشهد السياسي في البلاد.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة الوطني استقبل الحكيم "بمكتبه في بغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وتداول معه في تطورات المشهد السياسي والاجتماعي والخدمي".
وأشار بيان التيار الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"
، إلى أن الكاظمي والحكيم بحثا تطورات المشهد السياسي وإبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية.
ولفت البيان إلى أن الحكيم أكد على "ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل".
"الوفرة المالية حدث عرضي لابد من استثماره في إحياء المشاريع التي تنهي حالة الدولة الريعية".
وأكد على ضرورة "الاهتمام بقطاع الكهرباء والعمل على إدامتها كي لا تتكرر حالات الإنطفاء التام في بعض المحافظات".
وشدد الحكيم على "أهمية إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد، وضرورة استخدام الطرق القانونية والدستور واعتماد مبدأ التشاور بين الجميع ليحظى الإصلاح بدعم شعبي ومجتمعي من كل الأطياف".
وطالب رئيس تيار الحكمة الوطني "الحكومة والأجهزة الأمنية إلى استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله".
وأكد على "ضرورة إدامة العلاقات مع دول الجوار والعالم من ثابت المصلحة الوطنية والسيادة العراقية".