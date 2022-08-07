https://arabic.sputniknews.com/20220807/بكين-كلا-جانبي-مضيق-تايوان-ينتميان-للصين-ومن-الطبيعي-الرد-بحزم-على-زيارة-بيلوسي--1066109993.html

بكين: كلا جانبي مضيق تايوان ينتميان للصين ومن الطبيعي الرد بحزم على زيارة بيلوسي

بكين: كلا جانبي مضيق تايوان ينتميان للصين ومن الطبيعي الرد بحزم على زيارة بيلوسي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أنه من الطبيعي أن ترد بلاده بحزم على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، مبينا أن التدريبات التي... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T13:16+0000

2022-08-07T13:16+0000

2022-08-07T13:16+0000

العالم

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعات وزراء خارجية قمة شرق آسيا إن "الجانب الأمريكي نشر للتو الكثير من المعلومات الخاطئة والتصريحات الزائفة في هذا الصدد، فمن الضروري أكثر بالنسبة لنا توضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح".واعتبر الوزير الصيني أن زيارة بيلوسي إلى تايوان حدثت بالتواطؤ مع الحكومة الأمريكية مشيرا إلى أن هذا "التصرف الرجعي انتهك بشكل خطير سيادة الصين وتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين، فضلا عن انتهاكه بشدة للالتزامات التي تعهد بها الجانب الأمريكي وتقويضه بشكل خطير السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.وشدد وانغ على أنه "من الطبيعي أن ترد الصين بحزم" على هذه الزيارة، منوها إلى أن موقف بلاده مشروع وعقلاني، وقال:وبين الوزير الصيني أن بلاده "تتمسك أيضا بالقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، خاصة مبدأ عدم التدخل، الذي يمثل المبدأ الدولي الأكثر أهمية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".وبين وانغ أنه في حال تم تجاهل أو التخلي عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، فإن "العالم سيعود إلى قانون الغاب، وستصبح الولايات المتحدة عديمة الضمير بشكل أكبر من خلال تنمرها على الدول الأخرى، ولا سيما الصغيرة ومتوسطة الحجم منها، انطلاقا مما يسمى (وضع القوة)".ورد وانغ على المزاعم الأمريكية التي تحدثت عن قيام بكين بتغيير الوضع الراهن في منطقة مضيق تايوان، مشددا على أن ذلك ليس إلا محض افتراء، وقال: إن "تايوان لم تكن أبدا دولة، فهناك صين واحدة فقط، وكلا جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى دولة واحدة، هذا هو الوضع الراهن لتايوان منذ العصور القديمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزير-الخارجية-الصيني-يقدم-اقتراحا-من-3-نقاط-لتعزيز-التعاون-في-شرق-آسيا-1066069121.html

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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان