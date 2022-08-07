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https://arabic.sputniknews.com/20220807/سلطات-زابوروجيه-الوكالة-الدولية-لا-تتخذ-تدابير-لوقف-هجمات-كييف-على-محطة-الطاقة-النووية--1066105615.html
سلطات زابوروجيه: الوكالة الدولية لا تتخذ تدابير لوقف هجمات كييف على محطة الطاقة النووية
سلطات زابوروجيه: الوكالة الدولية لا تتخذ تدابير لوقف هجمات كييف على محطة الطاقة النووية
كشف رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك المخاطر المرتبطة بقصف القوات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:03+0000
2022-08-07T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكتب باليتسكي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، إن "ضربات كييف على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه تهدد حياة مئات الآلاف من سكان أوكرانيا وأوروبا وآسيا". وأضاف باليتسكي، قائلا إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك الخطر الحقيقي لوقوع كارثة نووية ستسبها كييف للعالم، لكنهم لا يتخذون تدابير حقيقية للحد من الأعمال الإجرامية للحكومة الأوكرانية".وأعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، عن قلقه حيال تعرض موقع محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية في أوكرانيا للقصف.وقال غروسي في بيان: "أنا قلق للغاية حيال القصف الذي تعرضت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا يوم أمس، وهو ما يؤكد وجود خطر حقيقي لحدوث كارثة نووية".وتنفذ القوات الأوكرانية العديد من الاستفزازات، كمهاجمة البنية التحتية، واستهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، من أجل إلصاق التهمة بموسكو وإدانتها على الصعيد الدولي.
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سلطات زابوروجيه: الوكالة الدولية لا تتخذ تدابير لوقف هجمات كييف على محطة الطاقة النووية

12:03 GMT 07.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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كشف رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك المخاطر المرتبطة بقصف القوات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لكنها لا تتخذ إجراءات حقيقية لوقفها.
وكتب باليتسكي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، إن "ضربات كييف على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه تهدد حياة مئات الآلاف من سكان أوكرانيا وأوروبا وآسيا".
وأضاف باليتسكي، قائلا إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك الخطر الحقيقي لوقوع كارثة نووية ستسبها كييف للعالم، لكنهم لا يتخذون تدابير حقيقية للحد من الأعمال الإجرامية للحكومة الأوكرانية".
وأعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، عن قلقه حيال تعرض موقع محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية في أوكرانيا للقصف.
وقال غروسي في بيان: "أنا قلق للغاية حيال القصف الذي تعرضت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا يوم أمس، وهو ما يؤكد وجود خطر حقيقي لحدوث كارثة نووية".
وتنفذ القوات الأوكرانية العديد من الاستفزازات، كمهاجمة البنية التحتية، واستهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، من أجل إلصاق التهمة بموسكو وإدانتها على الصعيد الدولي.
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