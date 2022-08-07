https://arabic.sputniknews.com/20220807/سوريا-ترفع-أسعار-البنزين-للمرة-الثالثة-هذا-العام-1066099824.html
سوريا ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام
سوريا ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام
أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية عن ارتفاع أسعار البنزين بنحو 130% في بلد يواجه نقصا في الوقود وانقطاعا واسعا للتيار الكهربائي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:54+0000
2022-08-07T09:54+0000
2022-08-07T09:54+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
بنزين
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وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في وقت متأخر أمس السبت، إن تكلفة لتر الوقود المدعوم سترتفع إلى 2500 ليرة سورية من 1100 ليرة في السابق أي بزيادة 127%، وأضافت الوزارة أن تكلفة البنزين غير المدعوم سترتفع من 3500 إلى 4000 ليرة سورية.ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تعد المرة الثالثة هذا العام التي ترفع فيها السلطات أسعار الوقود، مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية، حيث يتم تداول العملة السورية عند نحو 4250 للدولار في السوق السوداء، مقابل سعر رسمي يبلغ 2814.ومنذ اندلاع الحرب عام 2011، تكبد قطاع النفط والغاز السوري خسائر تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، كما تضرر الاقتصاد بشدة من الحرب المستمرة منذ فترة طويلة والعقوبات المفروضة على دمشق.ودعت لجنة تابعة للأمم المتحدة في مارس / آذار، إلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا بسبب مخاوف من أن تلك الإجراءات تعود على عامة الشعب الناس بأضرار كارثية.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/مقتل-طفلين-وقياديين-في-قسد-بغارة-نفذتها-طائرة-مسيرة-تركية-شرقي-سوريا-1066088343.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بنزين
سوريا ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام
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أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية عن ارتفاع أسعار البنزين بنحو 130% في بلد يواجه نقصا في الوقود وانقطاعا واسعا للتيار الكهربائي.
وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"
، في وقت متأخر أمس السبت، إن تكلفة لتر الوقود المدعوم سترتفع إلى 2500 ليرة سورية من 1100 ليرة في السابق أي بزيادة 127%، وأضافت الوزارة أن تكلفة البنزين غير المدعوم سترتفع من 3500 إلى 4000 ليرة سورية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تعد المرة الثالثة هذا العام التي ترفع فيها السلطات أسعار الوقود، مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية، حيث يتم تداول العملة السورية عند نحو 4250 للدولار في السوق السوداء، مقابل سعر رسمي يبلغ 2814.
ومنذ اندلاع الحرب عام 2011، تكبد قطاع النفط والغاز السوري خسائر تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، كما تضرر الاقتصاد بشدة من الحرب المستمرة منذ فترة طويلة والعقوبات المفروضة على دمشق.
ودعت لجنة تابعة للأمم المتحدة في مارس / آذار، إلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا بسبب مخاوف من أن تلك الإجراءات تعود على عامة الشعب الناس بأضرار كارثية.