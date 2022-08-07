https://arabic.sputniknews.com/20220807/لابيد-تم-تحقيق-الأهداف-ولا-فائدة-من-استمرار-العملية-في-غزة-1066118437.html
لابيد: تم تحقيق الأهداف ولا فائدة من استمرار العملية في غزة
لابيد: تم تحقيق الأهداف ولا فائدة من استمرار العملية في غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، خلال تفقده لمنطقة جنوب البلاد التي تشهد رشقات صاروخية من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إن العملية... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T15:53+0000
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وأفادت القناة "13" الإسرائيلية: "زار رئيس الوزراء يائير لابيد القيادة الجنوبية (في الجيش الإسرائيلي)، في وقت سابق اليوم (الأحد)، برفقة وزير الدفاع بيني غانتس".وأجرى لابيد وغانتس تقييماً للوضع بمشاركة رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، وعدد من القادة العسكريين الآخرين، بحسب المصدر ذاته.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال لابيد إن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.وكانت وسائل إعلام عبرية وعربية قد أشارت إلى قرب الإعلان عن وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية خلال الساعات القليلة المقبلة.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/موقع-إسرائيلي-يكشف-كواليس-الاتصالات-لوقف-إطلاق-النار-مع-الجهاد-الإسلامي-1066115388.html
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أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لابيد: تم تحقيق الأهداف ولا فائدة من استمرار العملية في غزة
15:53 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 15:55 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، خلال تفقده لمنطقة جنوب البلاد التي تشهد رشقات صاروخية من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إن العملية العسكرية التي شنتها بلاده، الجمعة، على القطاع قد حققت أهدافها ولا فائدة من استمرارها، بحسب إعلام عبري.
وأفادت القناة
"13" الإسرائيلية: "زار رئيس الوزراء يائير لابيد القيادة الجنوبية (في الجيش الإسرائيلي)، في وقت سابق اليوم (الأحد)، برفقة وزير الدفاع بيني غانتس".
وأجرى لابيد وغانتس تقييماً للوضع بمشاركة رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، وعدد من القادة العسكريين الآخرين، بحسب المصدر ذاته.
وقال لابيد لرؤساء السلطات المحلية لمستوطنات غلاف غزة (المتاخمة للقطاع): "تم تحقيق الأهداف، لا فائدة من استمرار العملية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال لابيد إن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.
وكانت وسائل إعلام عبرية وعربية قد أشارت إلى قرب الإعلان عن وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ
.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.