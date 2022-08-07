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https://arabic.sputniknews.com/20220807/مستشفى-إسرائيلي-يعلن-وصول-46-مصابا-بصواريخ-غزة-منذ-بداية-التصعيد-1066114485.html
مستشفى إسرائيلي يعلن وصول 46 مصابا بصواريخ غزة منذ بداية التصعيد
مستشفى إسرائيلي يعلن وصول 46 مصابا بصواريخ غزة منذ بداية التصعيد
صرح مستشفى في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل، مساء اليوم الأحد، أنه تعامل مع 46 إصابة نتيجة القصف الصاروخي المستمر من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية يوم... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T14:51+0000
2022-08-07T14:51+0000
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
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وبحسب ما أفاد به مركز برزيلاي الطبي حتى الآن، منذ بداية العملية، تم نقل 46 مصابا إليه، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.وأضاف أنه من بين هؤلاء كان 18 من المصابين بالذعر و28 أصيبوا بجروح طفيفة خلال ركضهم إلى الملاجئ أثناء دوي صافرات الإنذار، وحتى الآن غادر 40 من هؤلاء المصابين المستشفى.وأطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري للجهاد الإسلامي، منذ بداية العملية العسكرية نحو 400 صاروخ وقذيفة هاون تجاه مستوطنات ومدن جنوب ووسط إسرائيل.وفي وقت سابق من اليوم دوت صافرات الإنذار لأول مرة في جبال القدس ومدينة بئر السبع، فيما دوت أمس السبت لأول مرة في مدينة تل أبيب (وسط).وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة، وسط تقارير عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/رئيس-بلدية-القدس-السابق-يحتمي-بالأرض-بعد-سماع-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-صور-1066113005.html
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إسرائيل, أخبار قطاع غزة

مستشفى إسرائيلي يعلن وصول 46 مصابا بصواريخ غزة منذ بداية التصعيد

14:51 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahana القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
 القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahana
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صرح مستشفى في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل، مساء اليوم الأحد، أنه تعامل مع 46 إصابة نتيجة القصف الصاروخي المستمر من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية يوم الجمعة.
وبحسب ما أفاد به مركز برزيلاي الطبي حتى الآن، منذ بداية العملية، تم نقل 46 مصابا إليه، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
وأضاف أنه من بين هؤلاء كان 18 من المصابين بالذعر و28 أصيبوا بجروح طفيفة خلال ركضهم إلى الملاجئ أثناء دوي صافرات الإنذار، وحتى الآن غادر 40 من هؤلاء المصابين المستشفى.
وأطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري للجهاد الإسلامي، منذ بداية العملية العسكرية نحو 400 صاروخ وقذيفة هاون تجاه مستوطنات ومدن جنوب ووسط إسرائيل.
مستوطنات غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
رئيس بلدية القدس السابق يحتمي بالأرض بعد سماع صافرات الإنذار في غلاف غزة... صور
14:12 GMT
وفي وقت سابق من اليوم دوت صافرات الإنذار لأول مرة في جبال القدس ومدينة بئر السبع، فيما دوت أمس السبت لأول مرة في مدينة تل أبيب (وسط).
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة، وسط تقارير عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية.
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