https://arabic.sputniknews.com/20220807/وكالة-مصارف-تركية-تبدأ-العمل-بنظام-الدفع-الروسي-مير-1066094589.html
وكالة: مصارف تركية تبدأ العمل بنظام الدفع الروسي "مير"
وكالة: مصارف تركية تبدأ العمل بنظام الدفع الروسي "مير"
كشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأحد، أن المصارف التركية بدأت باعتماد نظام الدفع الروسي "مير"، وذلك بعد مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي والتركي في... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T06:52+0000
2022-08-07T06:52+0000
2022-08-07T06:53+0000
العالم
اقتصاد
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه تم التوافق على إدخال نظام الدفع الروسي "مير" إلى بعض المصارف التركية.وأشار أردوغان إلى أن هذه الخطوة ستعزز التحويلات والتدفقات المالية بين البلدين، كما ستكون هذه الخطوة مصدر ارتياح لكل من السياح الروس والأتراك.وبحسب الوكالة، ستبدأ خمسة مصارف تركية بالعمل على نظام الدفع المالي الروسي "مير" مباشرة، ويأتي ذلك بعد مفاوضات أجراها كل من الرئيسين التركي والروسي في مدينة سوتشي. وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى "مير" في عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
وكالة: مصارف تركية تبدأ العمل بنظام الدفع الروسي "مير"
06:52 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأحد، أن المصارف التركية بدأت باعتماد نظام الدفع الروسي "مير"، وذلك بعد مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"
تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه تم التوافق على إدخال نظام الدفع الروسي "مير" إلى بعض المصارف التركية.
وأشار أردوغان إلى أن هذه الخطوة ستعزز التحويلات والتدفقات المالية بين البلدين، كما ستكون هذه الخطوة مصدر ارتياح لكل من السياح الروس والأتراك.
وبحسب الوكالة، ستبدأ خمسة مصارف تركية بالعمل على نظام الدفع المالي الروسي "مير" مباشرة، ويأتي ذلك بعد مفاوضات أجراها كل من الرئيسين التركي والروسي في مدينة سوتشي.
وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به
المسمى "مير" في عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.