https://arabic.sputniknews.com/20220808/ألمانيا-تدفع-بمئات-من-رجال-الطوارئ-للسيطرة-على-حريق-غابات-امتد-إليها-من-التشيك-1066169826.html

ألمانيا تدفع بمئات من رجال الطوارئ للسيطرة على حريق غابات امتد إليها من التشيك

ألمانيا تدفع بمئات من رجال الطوارئ للسيطرة على حريق غابات امتد إليها من التشيك

دفعت سلطات الطوارئ في ألمانيا، اليوم الاثنين، بنحو 800 رجل إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق غابة في متنزه سويسرا السكسونية الوطني. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T16:25+0000

2022-08-08T16:25+0000

2022-08-08T16:25+0000

أخبار ألمانيا

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وقال توماس كونز من مكتب إدارة المنطقة تعليقا على تحقيق في الأحداث: "الحريق في منطقة يمكن السيطرة عليها، لكن النيران ما زالت تتصاعد من الأرض"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.وأضاف كونز: "درجات الحرارة المرتفعة التي تبلغ نحو 30 درجة مئوية تجعل عدد (العمال) ضروريا لأنها عملية بدنية مكثفة للغاية".وأوضح أنه يجب حفر الأرض الجافة والصلبة بالمعاول والبستوني لمحاربة جيوب الجمر، وعلى هذا الحال، ستستمر العملية على هذا المستوى حتى نهاية الأسبوع على الأقل.استخدام ما يسمى بالرشاشات الدائرية، التي تروي مساحة أكبر وتحد من النيران، كان فعالا، لكن لا يمكن تركيبها إلا في عمليات التنظيف. وقال كونز إنه بسبب أشعة الشمس القوية، يتبخر الماء بسرعة وقد لا يتغلغل بعمق كاف في طبقات التربة.اندلع الحريق في متنزه بوهيميان سويسرا الوطنية في جمهورية التشيك ثم امتد عبر الحدود إلى متنزه سويسرا السكسونية الوطني في ألمانيا.على الجانب التشيكي، كان هناك نحو 1000 من رجال الإطفاء في الموقع وأصيب قرابة 100. تغطي منطقة العمليات 400 هكتار تقريبا، فيما احترق أكثر من 1000 هكتار من الغابات في الجانب التشيكي.بشكل منفصل، كان رجال الإطفاء في برلين لا يزالون يحاولون إخماد حريق في غابة جرونوالد بالعاصمة، والذي اندلع قبل ستة أيام بسبب انفجار في موقع قريب تابع للشرطة به معدات عسكرية وذخيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220804/فرق-الإطفاء-تواصل-جهودها-لإخماد-حريق-غابات-غربي-تركيا-1066008927.html

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