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إصابات جدري القردة في بيرو تتجاوز حاجز الـ500
إصابات جدري القردة في بيرو تتجاوز حاجز الـ500
أفادت وزارة الصحة في بيرو، اليوم الثلاثاء بأن عدد المصابين بمرض جدري القردة في أراضي البلاد تجاوز الـ500 شخص. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T23:26+0000
2022-08-08T23:26+0000
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بوينس إيرس - سبوتنيك. وبحسب بيان صدر عن الوزارة: "ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القردة في البلاد ليصل إلى 505 ".وأشارت بيانات الوزارة إلى تزايد تسارع معدل الإصابة بالمرض، وذلك بعدما تم تسجيل أول حالة إصابة بهذا المرض في بيرو في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.وكانت بيرو قد أعلنت تسجيل أول حالة وفاة بجدري القردة، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، فيما تقول منظمة الصحة العالمية أنه أصاب أكثر من 18 ألف شخص في عشرات الدول حول العالم.وقبل أيام من إعلان أول وفاة في بيرو بالمرض، قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة، مشيرا إلى أن 25 في المئة من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70 في المئة منها في أوروبا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية"، مؤكدا أن العالم يواجه وضعا استثنائيا بالنسبة للمرض.
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إصابات جدري القردة في بيرو تتجاوز حاجز الـ500

23:26 GMT 08.08.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKARفحص جدري القردة يونيو 2022
فحص جدري القردة يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKAR
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أفادت وزارة الصحة في بيرو، اليوم الثلاثاء بأن عدد المصابين بمرض جدري القردة في أراضي البلاد تجاوز الـ500 شخص.
بوينس إيرس - سبوتنيك. وبحسب بيان صدر عن الوزارة: "ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القردة في البلاد ليصل إلى 505 ".
وأشارت بيانات الوزارة إلى تزايد تسارع معدل الإصابة بالمرض، وذلك بعدما تم تسجيل أول حالة إصابة بهذا المرض في بيرو في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت بيرو قد أعلنت تسجيل أول حالة وفاة بجدري القردة، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، فيما تقول منظمة الصحة العالمية أنه أصاب أكثر من 18 ألف شخص في عشرات الدول حول العالم.
وقبل أيام من إعلان أول وفاة في بيرو بالمرض، قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة، مشيرا إلى أن 25 في المئة من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70 في المئة منها في أوروبا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية"، مؤكدا أن العالم يواجه وضعا استثنائيا بالنسبة للمرض.
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