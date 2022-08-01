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https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيرو-تسجل-أول-حالة-وفاة-بجدري-القرود-1065872958.html
بيرو تسجل أول حالة وفاة بجدري القرود
بيرو تسجل أول حالة وفاة بجدري القرود
أعلنت بيرو تسجيل أول حالة وفاة بجدري القرود، الذي تقول منظمة الصحة العالمية أنه أصاب أكثر من 18 ألف شخص في عشرات الدول حول العالم. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T20:37+0000
2022-08-01T20:37+0000
العالم
جدري القردة
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جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنها أول وفاة بفيروس جدري القرود يتم الإعلان عنها في بيرو.وقبل أيام، قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة، مشيرا إلى أن 25 في المئة من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70 في المئة منها في أوروبا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية"، مؤكدا أن العالم يواجه وضعا استثنائيا بالنسبة للمرض.وتشير إحصائيات خاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية أنه حتى الـ 29 من يوليو/ تموز الماضي، تم تسجيل أكثر من 22 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض حول العالم، وأن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في بيرو وصلت إلى نحو 269 إصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الفلبين-تعلن-عن-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-1065723478.html
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العالم, جدري القردة

بيرو تسجل أول حالة وفاة بجدري القرود

20:37 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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أعلنت بيرو تسجيل أول حالة وفاة بجدري القرود، الذي تقول منظمة الصحة العالمية أنه أصاب أكثر من 18 ألف شخص في عشرات الدول حول العالم.
جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنها أول وفاة بفيروس جدري القرود يتم الإعلان عنها في بيرو.
وقبل أيام، قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة، مشيرا إلى أن 25 في المئة من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70 في المئة منها في أوروبا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية"، مؤكدا أن العالم يواجه وضعا استثنائيا بالنسبة للمرض.
فحص جدري القردة يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
الفلبين تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة
29 يوليو, 09:20 GMT
وتشير إحصائيات خاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية أنه حتى الـ 29 من يوليو/ تموز الماضي، تم تسجيل أكثر من 22 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض حول العالم، وأن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في بيرو وصلت إلى نحو 269 إصابة.
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
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