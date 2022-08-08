عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220808/إعادة-تأهيل-طائرات-مسيرة-لرصد-تحركات-داعش-في-العراق-1066151837.html
إعادة تأهيل طائرات مسيرة لرصد تحركات "داعش" في العراق
إعادة تأهيل طائرات مسيرة لرصد تحركات "داعش" في العراق
صرحت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن القيام بحملة لتأهيل الطائرات المسيَّرة المستخدمة في رصد تحركات "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T09:56+0000
2022-08-08T09:56+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
وبحسب بيان للوزارة، فإن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، حضر احتفالية إنجاز وتأهيل وتصليح الطائرات المسيَّرة المسلحة نوع "CH4"، التي أقامتها قيادة طيران الجيش، بجهود ذاتية من منتسبيها"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار البيان إلى أن "الحملة، جاءت لغرض إطلاق هذه الطائرات في سماء العراق ورصد أماكن وجود عصابات داعش الإرهابية والخلايا النائمة وتوجيه الضربات لهم، والقضاء عليهم حتى لا يكون لهم موطئ قدم في أرض العراق".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/السلطات-العراقية-تخصص-20-ألف-عنصر-لحماية-حشود-المشاركين-في-مراسم-عاشوراء-1066144319.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/95/1038909547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5b99064ba3e5d8092a8b811bd26bef6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق

إعادة تأهيل طائرات مسيرة لرصد تحركات "داعش" في العراق

09:56 GMT 08.08.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Sam McNeil
تابعنا عبرTelegram
صرحت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن القيام بحملة لتأهيل الطائرات المسيَّرة المستخدمة في رصد تحركات "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة).
وبحسب بيان للوزارة، فإن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، حضر احتفالية إنجاز وتأهيل وتصليح الطائرات المسيَّرة المسلحة نوع "CH4"، التي أقامتها قيادة طيران الجيش، بجهود ذاتية من منتسبيها"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
السلطات العراقية تخصص 20 ألف عنصر لحماية حشود المشاركين في مراسم عاشوراء
08:53 GMT
وأشار البيان إلى أن "الحملة، جاءت لغرض إطلاق هذه الطائرات في سماء العراق ورصد أماكن وجود عصابات داعش الإرهابية والخلايا النائمة وتوجيه الضربات لهم، والقضاء عليهم حتى لا يكون لهم موطئ قدم في أرض العراق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала