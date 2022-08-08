https://arabic.sputniknews.com/20220808/إعادة-تأهيل-طائرات-مسيرة-لرصد-تحركات-داعش-في-العراق-1066151837.html
إعادة تأهيل طائرات مسيرة لرصد تحركات "داعش" في العراق
إعادة تأهيل طائرات مسيرة لرصد تحركات "داعش" في العراق
صرحت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن القيام بحملة لتأهيل الطائرات المسيَّرة المستخدمة في رصد تحركات "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T09:56+0000
2022-08-08T09:56+0000
2022-08-08T09:56+0000
العالم العربي
العراق
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وبحسب بيان للوزارة، فإن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، حضر احتفالية إنجاز وتأهيل وتصليح الطائرات المسيَّرة المسلحة نوع "CH4"، التي أقامتها قيادة طيران الجيش، بجهود ذاتية من منتسبيها"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار البيان إلى أن "الحملة، جاءت لغرض إطلاق هذه الطائرات في سماء العراق ورصد أماكن وجود عصابات داعش الإرهابية والخلايا النائمة وتوجيه الضربات لهم، والقضاء عليهم حتى لا يكون لهم موطئ قدم في أرض العراق".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/السلطات-العراقية-تخصص-20-ألف-عنصر-لحماية-حشود-المشاركين-في-مراسم-عاشوراء-1066144319.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
إعادة تأهيل طائرات مسيرة لرصد تحركات "داعش" في العراق
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صرحت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن القيام بحملة لتأهيل الطائرات المسيَّرة المستخدمة في رصد تحركات "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة).
وبحسب بيان للوزارة، فإن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، حضر احتفالية إنجاز وتأهيل وتصليح الطائرات المسيَّرة المسلحة نوع "CH4"، التي أقامتها قيادة طيران الجيش، بجهود ذاتية من منتسبيها"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار البيان إلى أن "الحملة، جاءت لغرض إطلاق هذه الطائرات في سماء العراق ورصد أماكن وجود عصابات داعش الإرهابية والخلايا النائمة وتوجيه الضربات لهم، والقضاء عليهم حتى لا يكون لهم موطئ قدم في أرض العراق".