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ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم المسلح شرقي مالي
ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم المسلح شرقي مالي
أعلن الجيش المالي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي وقع يوم الأحد شرقي البلاد، حيث وصل عددهم إلى 17 قتيلا من عناصر الجيش وإصابة 22 آخرين ومقتل 4... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T22:59+0000
2022-08-08T22:59+0000
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باماكو - سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان "صدت وحدات الجيش في "تيسي" بقوة هجوما منسقا من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية، تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) في الصحراء الكبرى، حيث استعانت العناصر الإرهابية بطائرات بدون طيار وقذائف مدفعية والمركبات المفخخة ".وكان جيش مالي قد أعلن، أمس الاثنين، إحباط هجوم مسلح شرقي البلاد، وقال وقتها أنه أسفر عن مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين على الأقل وإصابة جنديين اثنين آخرين فضلا عن تحييد خمسة من العناصر الإرهابية.وأكد موقع "مالي ويب" المحلي "مقتل أربعة جنود من قوات الجيش وكذلك مدنيين اثنين فضلا عن إصابة جنديين اثنين على الأقل خلال تصدي الجيش لهجوم شنته جماعات إرهابية يوم الأحد في منطقة "تيسي" شرقي البلاد.
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ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم المسلح شرقي مالي

22:59 GMT 08.08.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNES
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أعلن الجيش المالي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي وقع يوم الأحد شرقي البلاد، حيث وصل عددهم إلى 17 قتيلا من عناصر الجيش وإصابة 22 آخرين ومقتل 4 مدنيين فضلا عن تحييد 7 من العناصر الإرهابية.
باماكو - سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان "صدت وحدات الجيش في "تيسي" بقوة هجوما منسقا من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية، تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) في الصحراء الكبرى، حيث استعانت العناصر الإرهابية بطائرات بدون طيار وقذائف مدفعية والمركبات المفخخة ".
وأضاف البيان "ارتفعت الحصيلة المؤقتة إلى مقتل 7 من الإرهابيين على الأقل، ومقتل 17 عنصر من الجيش و 22 جريحا و9 أفراد مفقودين، ومقتل 4 مدنيين".
وكان جيش مالي قد أعلن، أمس الاثنين، إحباط هجوم مسلح شرقي البلاد، وقال وقتها أنه أسفر عن مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين على الأقل وإصابة جنديين اثنين آخرين فضلا عن تحييد خمسة من العناصر الإرهابية.
وأكد موقع "مالي ويب" المحلي "مقتل أربعة جنود من قوات الجيش وكذلك مدنيين اثنين فضلا عن إصابة جنديين اثنين على الأقل خلال تصدي الجيش لهجوم شنته جماعات إرهابية يوم الأحد في منطقة "تيسي" شرقي البلاد.
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