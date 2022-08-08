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https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجيش-المالي-يحبط-هجوما-مسلحا-شرقي-البلاد-أوقع-4-قتلى-من-جنوده-ومدنيين-اثنين-1066155856.html
الجيش المالي يحبط هجوما مسلحا شرقي البلاد أوقع 4 قتلى من جنوده ومدنيين اثنين
الجيش المالي يحبط هجوما مسلحا شرقي البلاد أوقع 4 قتلى من جنوده ومدنيين اثنين
أحبطت قوة من الجيش المالي هجوما مسلحا شرقي البلاد أسفر عن مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين على الأقل وإصابة جنديين اثنين آخرين فضلا عن تحييد خمسة من العناصر... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T11:47+0000
2022-08-08T11:47+0000
العالم
أخبار مالي
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "مالي ويب" المحلي اليوم الاثنين، "مقتل أربعة جنود من قوات الجيش وكذلك مدنيين اثنين فضلا عن إصابة جنديين اثنين على الأقل خلال تصدي الجيش لهجوم شنته جماعات إرهابية أمس الأحد في منطقة "تيسي" شرقي البلاد.وأشار إلى "تدمير ثلاث مركبات جراء الهجوم الذي نجم عنه أيضا إصابة مدنيين اثنين".وفي الرابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد ما أسفر أيضا عن مقتل 11 من العناصر المتمردة.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/مالي-الجيش-يصد-هجوما-إرهابيا-بسيارات-ملغومة-على-قاعدة-عسكرية-خارج-العاصمة-1065426350.html
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العالم, أخبار مالي

الجيش المالي يحبط هجوما مسلحا شرقي البلاد أوقع 4 قتلى من جنوده ومدنيين اثنين

11:47 GMT 08.08.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNES
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أحبطت قوة من الجيش المالي هجوما مسلحا شرقي البلاد أسفر عن مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين على الأقل وإصابة جنديين اثنين آخرين فضلا عن تحييد خمسة من العناصر الإرهابية.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "مالي ويب" المحلي اليوم الاثنين، "مقتل أربعة جنود من قوات الجيش وكذلك مدنيين اثنين فضلا عن إصابة جنديين اثنين على الأقل خلال تصدي الجيش لهجوم شنته جماعات إرهابية أمس الأحد في منطقة "تيسي" شرقي البلاد.
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
مالي... الجيش يصد "هجوما إرهابيا" بسيارات ملغومة على قاعدة عسكرية خارج العاصمة
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وتابع الموقع، نقلا عن بيان لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقوات المسلحة (ديربا)، أن "خمسة من العناصر الإرهابية لقوا حتفهم خلال الاشتباك مع قوات الجيش".
وأشار إلى "تدمير ثلاث مركبات جراء الهجوم الذي نجم عنه أيضا إصابة مدنيين اثنين".
وفي الرابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد ما أسفر أيضا عن مقتل 11 من العناصر المتمردة.
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