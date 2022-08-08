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https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجفاف-يكشف-قنبلة-ضخمة-من-مخلفات-الحرب-العالمية-الثانية-في-إيطاليا-1066155040.html
الجفاف يكشف قنبلة ضخمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في إيطاليا
الجفاف يكشف قنبلة ضخمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في إيطاليا
تسببت موجات الحر والجفاف التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف في تراجع شديد بمنسوب المياه لنهر بو الإيطالي إلى درجة أنها كشفت عن قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T11:23+0000
2022-08-08T11:23+0000
إيطاليا
العالم
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أبطل الخبراء العسكريون مفعول القنبلة التي تزن 450 كغ (1000 رطل) ونفذوا تفجيرا محكما، يوم الأحد، بعد اكتشاف القنبلة في 25 يوليو/ تموز بالقرب من قرية بورجو فيرجيليو الشمالية، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".وقال الكولونيل ماركو ناسي: "عثر الصيادون على القنبلة على ضفة نهر بو بسبب انخفاض منسوب المياه الناتج عن الجفاف". ومع ذلك، لم تكن مهمة إبطال القنبلة سهلة.وذكر الجيش أنه أجلى نحو 3000 شخص يعيشون في مكان قريب لعملية التخلص من القنبلة، وأغلق المجال الجوي للمنطقة، وتوقفت الملاحة على طول ذلك الامتداد من الممر المائي، وكذلك حركة المرور على خط السكك الحديدية وطريق الولاية المجاور.فيما قال فرانشيسكو أبورتي، عمدة بورغو فيرجيليو: "في البداية، قال بعض السكان إنهم لن ينتقلوا، لكن في الأيام القليلة الماضية، نعتقد أننا أقنعنا الجميع. لو رفض الناس المغادرة، كنا سنعلق العملية".أزال مهندسو تفكيك القنابل الفتيل من العبوة المصنعة في الولايات المتحدة، والتي قال الجيش إنها تحتوي على 240 كيلوغراما (530 رطلا) من المتفجرات. ثم نقلت إلى بلدية ميدول على بعد 45 كيلومترا، حيث دمرت هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20210422/إجلاء-نحو-3000-شخص-من-مساكنهم-الواقعة-في-محيط-مكان-قنبلة-تعود-للحرب-العالمية-الثانية-1048775995.html
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الجفاف يكشف قنبلة ضخمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في إيطاليا

11:23 GMT 08.08.2022
© AP Photo / Sergeant Rupert Frereقنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية
قنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Sergeant Rupert Frere
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تسببت موجات الحر والجفاف التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف في تراجع شديد بمنسوب المياه لنهر بو الإيطالي إلى درجة أنها كشفت عن قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية كانت مغمورة بالمياه سابقا.
أبطل الخبراء العسكريون مفعول القنبلة التي تزن 450 كغ (1000 رطل) ونفذوا تفجيرا محكما، يوم الأحد، بعد اكتشاف القنبلة في 25 يوليو/ تموز بالقرب من قرية بورجو فيرجيليو الشمالية، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".
وقال الكولونيل ماركو ناسي: "عثر الصيادون على القنبلة على ضفة نهر بو بسبب انخفاض منسوب المياه الناتج عن الجفاف". ومع ذلك، لم تكن مهمة إبطال القنبلة سهلة.
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وذكر الجيش أنه أجلى نحو 3000 شخص يعيشون في مكان قريب لعملية التخلص من القنبلة، وأغلق المجال الجوي للمنطقة، وتوقفت الملاحة على طول ذلك الامتداد من الممر المائي، وكذلك حركة المرور على خط السكك الحديدية وطريق الولاية المجاور.
فيما قال فرانشيسكو أبورتي، عمدة بورغو فيرجيليو: "في البداية، قال بعض السكان إنهم لن ينتقلوا، لكن في الأيام القليلة الماضية، نعتقد أننا أقنعنا الجميع. لو رفض الناس المغادرة، كنا سنعلق العملية".
أزال مهندسو تفكيك القنابل الفتيل من العبوة المصنعة في الولايات المتحدة، والتي قال الجيش إنها تحتوي على 240 كيلوغراما (530 رطلا) من المتفجرات. ثم نقلت إلى بلدية ميدول على بعد 45 كيلومترا، حيث دمرت هناك.
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