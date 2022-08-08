https://arabic.sputniknews.com/20220808/الخارجية-الأردنية-من-الضروري-التزام-الأطراف-بالهدنة-اليمنية-وخاصة-فيما-يتعلق-بفتح-الطرق-إلى-تعز-1066158415.html
الخارجية الأردنية: من الضروري التزام الأطراف بالهدنة اليمنية وخاصة فيما يتعلق بفتح الطرق إلى تعز
الخارجية الأردنية: من الضروري التزام الأطراف بالهدنة اليمنية وخاصة فيما يتعلق بفتح الطرق إلى تعز
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إنه من الضروري التزام الأطراف بالهدنة في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بفتح الطرق إلى تعز. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T12:33+0000
2022-08-08T12:33+0000
2022-08-08T12:33+0000
العالم العربي
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وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في عمّان، إن "الأردن مستمر في دعم الشرعية في اليمن"، مبيناً أن استمرار هذا التعاون يخدم المصلحة المشتركة للأردن واليمن ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.وأضاف الصفدي: "بحثنا بشكل موسع الأوضاع في اليمن وخصوصا بعد تجديد الهدنة، ونأمل أن تكون هذه الهدنة خطوة باتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي كامل يستند إلى القرار 2216 وإلى المرجعيات المعتمدة بما فيها المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية والحوار اليمني اليمني".وأشار إلى استضافة الأردن للبعثة الأممية لليمن، حيث "وفر الأردن مكانا للعديد من اللقاءات التي تمت بين الأشقاء بهدف معالجة كثير من القضايا منها الأسرى وفتح الطرق وغيرها، تعزيز الهدنة والبحث عن حل سياسي للأزمة".وبحث الوزيران كيفية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي.ورحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء الماضي، بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، وتجديد الالتزام بها.وأعلنت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع الدامي في البلد الفقير بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الصحة-الأردنية-تتوقع-انخفاض-نسب-إصابات-كورونا-قبل-العودة-للمدارس-1066153033.html
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العالم العربي
الخارجية الأردنية: من الضروري التزام الأطراف بالهدنة اليمنية وخاصة فيما يتعلق بفتح الطرق إلى تعز
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إنه من الضروري التزام الأطراف بالهدنة في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بفتح الطرق إلى تعز.
وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في عمّان، إن "الأردن مستمر في دعم الشرعية في اليمن"، مبيناً أن استمرار هذا التعاون يخدم المصلحة المشتركة للأردن واليمن ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية
.
وأضاف الصفدي: "بحثنا بشكل موسع الأوضاع في اليمن وخصوصا بعد تجديد الهدنة، ونأمل أن تكون هذه الهدنة خطوة باتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي كامل يستند إلى القرار 2216 وإلى المرجعيات المعتمدة بما فيها المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية والحوار اليمني اليمني".
وأشار إلى استضافة الأردن للبعثة الأممية لليمن، حيث "وفر الأردن مكانا للعديد من اللقاءات التي تمت بين الأشقاء بهدف معالجة كثير من القضايا منها الأسرى وفتح الطرق وغيرها، تعزيز الهدنة والبحث عن حل سياسي للأزمة".
وبحث الوزيران كيفية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي.
ورحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء الماضي، بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، وتجديد الالتزام بها.
وأعلنت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع الدامي في البلد الفقير بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.