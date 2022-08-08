https://arabic.sputniknews.com/20220808/القوات-الأوكرانية-تلغم-جسرا-في-زابوروجيه-تمهيدا-لتفجيره-وإلقاء-اللوم-على-روسيا-1066177360.html
القوات الأوكرانية تلغم جسرا في زابوروجيه تمهيدا لتفجيره وإلقاء اللوم على روسيا
القوات الأوكرانية تلغم جسرا في زابوروجيه تمهيدا لتفجيره وإلقاء اللوم على روسيا
أعلن مدير إدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم جسر في منطقة زابوروجيه وستقوم بتفجيره... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T19:46+0000
2022-08-08T19:46+0000
2022-08-08T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "وفقًا للمعلومات الموثوقة المتاحة، قام مسلحوا التشكيلات المسلحة الأوكرانية في فاسينوفكا، منطقة زابوروجيه، بتلغيم جسر عبر نهر جيربيتس، و يخططون لتفجيره، ووفقًا لسيناريو تم إعداده إعداده بالفعل مع تغطية في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية وسيتهمون الوحدات الروسية بشن ضربات عشوائية مفترضة على مرافق البنية التحتية للنقل المهمة".وأشار مرة أخرى إلى أنه أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، لا تقوم القوات الروسية، وجمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بضرب البنية التحتية المدنية، وتعامل السكان المدنيين بشكل إنساني حصريًا وتزود المدنيين بالمساعدة الشاملة والدعم. وتستهدف فقط البنية التحتية للجيش الأوكراني والمسلحين المتطرفين والمرتزقة الأجانب.وتابع ميزينتسيف: "تواصل وحدات إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ في روسيا القيام بمهام تطهير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة. وبلغ إجمالي التفتيش 392.6 7 هكتار من الأراضي، 717 مبنى (منها 13 ذات أهمية اجتماعية)، وأربعة جسور و130.7 كيلومترا من الطرق. تم العثور على 239654 جسم متفجر وجرى إبطال مفعولها".وقال ميزينتسيف: "تم خلال اليوم الماضي، ورغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 23 ألفا و872 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 4148 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية ثلاثة ملايين و206 آلاف و 749 شخصا، من بينهم من 507 آلاف و316 طفلا".وحققت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدما ملحوظا في العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس؛ حيث تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك، والعشرات من البلدات والقرى في جمهورية دونيتسك.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/إضافة-وسائل-حماية-لدبابة-تي-90-إم-إس-المشاركة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1066172035.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تلغم جسرا في زابوروجيه تمهيدا لتفجيره وإلقاء اللوم على روسيا
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أعلن مدير إدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم جسر في منطقة زابوروجيه وستقوم بتفجيره لإلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية بهدف تنفيذ استفزاز جديد.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "وفقًا للمعلومات الموثوقة المتاحة، قام مسلحوا التشكيلات المسلحة الأوكرانية في فاسينوفكا، منطقة زابوروجيه، بتلغيم جسر عبر نهر جيربيتس، و يخططون لتفجيره، ووفقًا لسيناريو تم إعداده إعداده بالفعل مع تغطية في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية وسيتهمون الوحدات الروسية بشن ضربات عشوائية مفترضة على مرافق البنية التحتية للنقل المهمة".
وأشار مرة أخرى إلى أنه أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، لا تقوم القوات الروسية، وجمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بضرب البنية التحتية المدنية، وتعامل السكان المدنيين بشكل إنساني حصريًا وتزود المدنيين بالمساعدة الشاملة والدعم. وتستهدف فقط البنية التحتية للجيش الأوكراني والمسلحين المتطرفين والمرتزقة الأجانب.
وتابع ميزينتسيف: "تواصل وحدات إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ في روسيا القيام بمهام تطهير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة. وبلغ إجمالي التفتيش 392.6 7 هكتار من الأراضي، 717 مبنى (منها 13 ذات أهمية اجتماعية)، وأربعة جسور و130.7 كيلومترا من الطرق. تم العثور على 239654 جسم متفجر وجرى إبطال مفعولها".
وقال ميزينتسيف: "تم خلال اليوم الماضي، ورغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 23 ألفا و872 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 4148 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية ثلاثة ملايين و206 آلاف و 749 شخصا، من بينهم من 507 آلاف و316 طفلا".
وحققت القوات الروسية وقوات جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدما ملحوظا في العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس؛ حيث تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك، والعشرات من البلدات والقرى في جمهورية دونيتسك.