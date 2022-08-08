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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/إضافة-وسائل-حماية-لدبابة-تي-90-إم-إس-المشاركة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1066172035.html
إضافة وسائل حماية لدبابة "تي 90 إم إس" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة
إضافة وسائل حماية لدبابة "تي 90 إم إس" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة
تمثل دبابة "تي – 90" الروسية واحدة من أفضل دبابات العالم من حيث الحماية والتدريع إضافة إلى تسليحها الذي يضم قذائف وصواريخ موجهة وخفة الوزن التي تمنحها قدرة... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T16:41+0000
2022-08-08T16:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
دبابة تي-90
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أضيفت وسائل حماية لدبابة "تي 90 إم إس" المشاركة في العملية الخاصة ضد التشكيلات المسلحة القومية المتطرفة في أوكرانيا، حيث تم تجهيزها بـ"مظلة" لحمايتها من الهجمات من الأعلى.في الظاهر تبدو المظلة بسيطة، إلا أنها أثبتت جدارتها في العديد من المعارك، خصوصا ضد إطلاق الذخيرة من الطائرات المسيرة.وتحافظ المظلة على الدبابة، وفي حال استهدفت، فمن السهل جدا استعادة "المظلة" التي تلقت الضربة أو استبدالها بأخرى جديدة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا, دبابة تي-90

إضافة وسائل حماية لدبابة "تي 90 إم إس" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة

16:41 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصور دبابة روسية في بلدة بوباسنايا بعد تحريرها من القوات الأوكرانية
 دبابة روسية في بلدة بوباسنايا بعد تحريرها من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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تمثل دبابة "تي – 90" الروسية واحدة من أفضل دبابات العالم من حيث الحماية والتدريع إضافة إلى تسليحها الذي يضم قذائف وصواريخ موجهة وخفة الوزن التي تمنحها قدرة عالية على المناورة خلال المعارك.
أضيفت وسائل حماية لدبابة "تي 90 إم إس" المشاركة في العملية الخاصة ضد التشكيلات المسلحة القومية المتطرفة في أوكرانيا، حيث تم تجهيزها بـ"مظلة" لحمايتها من الهجمات من الأعلى.
في الظاهر تبدو المظلة بسيطة، إلا أنها أثبتت جدارتها في العديد من المعارك، خصوصا ضد إطلاق الذخيرة من الطائرات المسيرة.
وتحافظ المظلة على الدبابة، وفي حال استهدفت، فمن السهل جدا استعادة "المظلة" التي تلقت الضربة أو استبدالها بأخرى جديدة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
16:36 GMT
وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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