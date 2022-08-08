https://arabic.sputniknews.com/20220808/فتاة-تسقط-من-نافذة-سيارة-أثناء-تصوير-مقطع-لـتيك-توك-فيديو-1066180005.html
فتاة تسقط من نافذة سيارة أثناء تصوير مقطع لـ"تيك توك"... فيديو
فتاة تسقط من نافذة سيارة أثناء تصوير مقطع لـ"تيك توك"... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعنوان "ضحية تيك توك"، وفيه تسقط فتاة من نافذة سيارة في أثناء تصويرها مقطع لنشره على منصة "تيك توك" الشهيرة. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T21:54+0000
2022-08-08T21:54+0000
2022-08-08T21:54+0000
نادي الفيديو
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وتظهر الفتاة وهي تجلس على حافة نافذة سيارة دفع رباعي، بينما راحت ترقص أثناء تحرك السيارة، لحسن الحظ كانت السيارة تتحرك بسرعة متوسطة حيث حيث اختل توازن الفتاة وسقطت على رأسها.لم تصب الفتاة بإصابات بالغة حيث عاودت النهوض والركض بعد سقوطها المؤلم، فيما توقفت السيارة التي كانت تقلها على أحد جانبي الطريق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فتاة تسقط من نافذة سيارة أثناء تصوير مقطع لـ"تيك توك"... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعنوان "ضحية تيك توك"، وفيه تسقط فتاة من نافذة سيارة في أثناء تصويرها مقطع لنشره على منصة "تيك توك" الشهيرة.
وتظهر الفتاة وهي تجلس على حافة نافذة سيارة دفع رباعي، بينما راحت ترقص أثناء تحرك السيارة، لحسن الحظ كانت السيارة تتحرك بسرعة متوسطة حيث حيث اختل توازن الفتاة وسقطت على رأسها.
لم تصب الفتاة بإصابات بالغة حيث عاودت النهوض والركض بعد سقوطها المؤلم، فيما توقفت السيارة التي كانت تقلها على أحد جانبي الطريق.