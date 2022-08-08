https://arabic.sputniknews.com/20220808/قراء-ديلي-ميل-يتهمون-زيلينسكي-بالكذب-بشأن-قصف-محطة-زابوروجيه-1066175003.html
قراء "ديلي ميل" يتهمون زيلينسكي بالكذب بشأن قصف محطة زابوروجيه
قراء "ديلي ميل" يتهمون زيلينسكي بالكذب بشأن قصف محطة زابوروجيه
اتهم قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالكذب بشأن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T18:01+0000
2022-08-08T18:01+0000
2022-08-08T18:01+0000
العالم
زيلينسكي
ديلي ميل
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وانتقد جمهور الصحيفة مقالا يتهم فيه زيلينسكي روسيا بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث كتب Hurbat Grabtor في 7 آغسطس / آب: "كف عن الكذب. أنت تعلم جيدا أن الروس يسيطرون على محطة الطاقة النووية، وأن هذه الصواريخ أوكرانية".وأشارت المستخدمة سوزان غرين بدورها إلى أن الأوكرانيين يطلقون النار على محطة الطاقة النووية، والتي ترى أنه من الضروري وقف توريد الأسلحة ونقل الأموال والمعلومات الاستخباراتية إلى زيلينسكي.وبحسب القراء، فإن محطة الطاقة النووية تحت السيطرة الروسية، ومع ذلك فإن الروس يضربونها بالصواريخ. "هل من المفترض أن نصدق أن الروس يقصفون أنفسهم؟".وكان زيلينسكي قد اتهم في وقت سابق روسيا بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ذلك بعد أن أطلق مسلحون أوكرانيون النار على المحطة من نظام أوراغان للصواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) في ليلة الأحد 7 أغسطس.وأصبحت المحطة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية التي نفذتها موسكو منذ 24 فبراير/شباط لحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.وتشن كييف عملية عسكرية ضد سكان دونباس، الذين رفضوا الاعتراف بنتائج الانقلاب في أوكرانيا منذ عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/الدفاع-الروسية-الحظ-ينقذ-من-كارثة-بعد-هجوم-مسيرات-أوكرانية-على-محطة-زابوروجيا-النووية-1065355498.html
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العالم, زيلينسكي, ديلي ميل
قراء "ديلي ميل" يتهمون زيلينسكي بالكذب بشأن قصف محطة زابوروجيه
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اتهم قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالكذب بشأن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وانتقد جمهور الصحيفة مقالا يتهم فيه زيلينسكي روسيا بقصف محطة زابوروجيه
للطاقة النووية، حيث كتب Hurbat Grabtor في 7 آغسطس / آب: "كف عن الكذب. أنت تعلم جيدا أن الروس يسيطرون على محطة الطاقة النووية، وأن هذه الصواريخ أوكرانية".
وأشارت المستخدمة سوزان غرين بدورها إلى أن الأوكرانيين يطلقون النار على محطة الطاقة النووية، والتي ترى أنه من الضروري وقف توريد الأسلحة ونقل الأموال والمعلومات الاستخباراتية إلى زيلينسكي.
وبحسب القراء، فإن محطة الطاقة النووية تحت السيطرة الروسية، ومع ذلك فإن الروس يضربونها بالصواريخ. "هل من المفترض أن نصدق أن الروس يقصفون أنفسهم؟".
وكان زيلينسكي قد اتهم في وقت سابق روسيا بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ذلك بعد أن أطلق مسلحون أوكرانيون النار على المحطة من نظام أوراغان للصواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) في ليلة الأحد 7 أغسطس.
وأصبحت المحطة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية التي نفذتها موسكو منذ 24 فبراير/شباط لحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.
وتشن كييف عملية عسكرية ضد سكان دونباس، الذين رفضوا الاعتراف بنتائج الانقلاب في أوكرانيا منذ عام 2014.