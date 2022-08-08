https://arabic.sputniknews.com/20220808/وصول-أول-سفينة-محملة-بالمنتجات-الزراعية-الأوكرانية-إلى-وجهتها---1066156389.html
وصول أول سفينة محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى وجهتها
وصول أول سفينة محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى وجهتها
أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الاثنين، وصول أول سفينة تحمل منتجات زراعية أوكرانية إلى وجهتها النهائية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T11:56+0000
2022-08-08T11:56+0000
2022-08-08T11:57+0000
العالم
اقتصاد
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان الوزارة الأوكرانية المنشور على قناتها في "تلغرام"، اليوم، أن "الباخرة بولارنيت، التي كانت من أوائل المشاركين في تنفيذ مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، نجحت في اجتياز فريق التفتيش في إسطنبول ووصلت إلى وجهتها النهائية في تركيا".وكانت قد غادرت، يوم الجمعة الماضي، أول قافلة مؤلفة من ثلاث ناقلات بضائع وهي "نافي ستار" و"روجين" و"بولارنيت"، محملة بحوالي 57 ألف طن من الذرة الأوكرانية، موانئ أوديسا وتشيرنومورسك، حيث أرسلت إلى المشترين في تركيا وبريطانيا وأيرلندا.وكانت إسطنبول قد شهدت، في 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
وصول أول سفينة محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى وجهتها
11:56 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الاثنين، وصول أول سفينة تحمل منتجات زراعية أوكرانية إلى وجهتها النهائية.
وجاء في بيان الوزارة الأوكرانية المنشور على قناتها في "تلغرام"، اليوم، أن "الباخرة بولارنيت، التي كانت من أوائل المشاركين في تنفيذ مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، نجحت في اجتياز فريق التفتيش في إسطنبول ووصلت إلى وجهتها النهائية في تركيا".
وبحسب بيان الوزارة، من المتوقع أن تصل سفينتا "نافي ستار" و"روجين"، اللتان غادرتا الموانئ في نفس القافلة مع "بولارنيت"، إلى موانئ الوجهة المستهدفة في غضون أسبوع تقريبا.
وكانت قد غادرت، يوم الجمعة الماضي، أول قافلة مؤلفة من ثلاث ناقلات
بضائع وهي "نافي ستار" و"روجين" و"بولارنيت"، محملة بحوالي 57 ألف طن من الذرة الأوكرانية، موانئ أوديسا وتشيرنومورسك، حيث أرسلت إلى المشترين في تركيا وبريطانيا وأيرلندا.
وكانت إسطنبول قد شهدت، في 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.