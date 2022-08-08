جيش التحرير الشعبي الصيني يصل موسكو

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ستقام مسابقة "بياتلون الدبابات" في الفترة من 13 إلى 27 أغسطس/ آب 2022 في حقل التدريب العسكري ألابينو بضواحي موسكو، وأكدت فرق عسكرية من 22 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مشاركتها في المسابقة رسميًا.