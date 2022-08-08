جيش التحرير الشعبي الصيني يصل موسكو

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.