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https://arabic.sputniknews.com/20220808/-جيش-التحرير-الشعبي-الصيني-يصل-موسكو-1066146679.html
جيش التحرير الشعبي الصيني يصل موسكو
جيش التحرير الشعبي الصيني يصل موسكو
ستقام مسابقة "بياتلون الدبابات" في الفترة من 13 إلى 27 أغسطس/ آب 2022 في حقل التدريب العسكري ألابينو بضواحي موسكو، وأكدت فرق عسكرية من 22 دولة من أوروبا وآسيا... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
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фото, وسائط متعددة, صور, روسيا

جيش التحرير الشعبي الصيني يصل موسكو

09:49 GMT 08.08.2022
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ستقام مسابقة "بياتلون الدبابات" في الفترة من 13 إلى 27 أغسطس/ آب 2022 في حقل التدريب العسكري ألابينو بضواحي موسكو، وأكدت فرق عسكرية من 22 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مشاركتها في المسابقة رسميًا.
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
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جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة &quot;بياتلون الدبابات&quot; في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Konstantin Morozov
/
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جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة "بياتلون الدبابات" في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

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