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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/أنطونوف-مسلحو-زيلينسكي-يعرضون-أوروبا-كلها-للخطر-بقصفهم-محطة-زابوروجيه-1066181298.html
أنطونوف: مسلحو زيلينسكي يعرضون أوروبا كلها للخطر بقصفهم محطة زابوروجيه
أنطونوف: مسلحو زيلينسكي يعرضون أوروبا كلها للخطر بقصفهم محطة زابوروجيه
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن مسلحي فلاديمير زيلينسكي يعرضون كل أوروبا لـ"خطر بالغ" بقصفهم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T03:41+0000
2022-08-09T03:41+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أنطونوف في بيان نشر على قناة السفارة في "التليغرام ": "يشن مقاتلو زيلينسكي يوميا ضربات مميتة على الأحياء السكنية في مدن دونباس، والآن يعرضون كل أوروبا لخطر بالغ بقصفهم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وأضاف أنطونوف في معرض حديثه عن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، أن "واشنطن تواصل صب الزيت على النار".يذكر أن سفارة روسيا لدى بريطانيا دعت من وصفتهم بـ"الرعاة الغربيين لكييف" للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية.وقالت السفارة الروسية في بيان، "بدلاً من مواصلة البحث عن مذنبين، يتعين على رعاة كييف الغربيين أن يدينوا بشكل لا لبس فيه الإجراءات المتهورة للقوات الأوكرانية وأن يرسلوا علنًا إشارات واضحة تلزم كييف بضمان التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وبحسب بيان البعثة الدبلوماسية، يجب اعتبار الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على المنشأة أعمالا إرهابية نووية تعرض حياة الأوكرانيين والأوروبيين للخطر.وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف "يأخذ كل أوروبا رهينة" بقصفه محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
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أنطونوف: مسلحو زيلينسكي يعرضون أوروبا كلها للخطر بقصفهم محطة زابوروجيه

03:41 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن مسلحي فلاديمير زيلينسكي يعرضون كل أوروبا لـ"خطر بالغ" بقصفهم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أنطونوف في بيان نشر على قناة السفارة في "التليغرام ": "يشن مقاتلو زيلينسكي يوميا ضربات مميتة على الأحياء السكنية في مدن دونباس، والآن يعرضون كل أوروبا لخطر بالغ بقصفهم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

وأضاف: "نأمل أن تفتح هذه الحقائق، في أقرب وقت ممكن، أعين المواطنين الأمريكيين على من تدعم بلادهم".

وأضاف أنطونوف في معرض حديثه عن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، أن "واشنطن تواصل صب الزيت على النار".
يذكر أن سفارة روسيا لدى بريطانيا دعت من وصفتهم بـ"الرعاة الغربيين لكييف" للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية.
وقالت السفارة الروسية في بيان، "بدلاً من مواصلة البحث عن مذنبين، يتعين على رعاة كييف الغربيين أن يدينوا بشكل لا لبس فيه الإجراءات المتهورة للقوات الأوكرانية وأن يرسلوا علنًا إشارات واضحة تلزم كييف بضمان التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
وبحسب بيان البعثة الدبلوماسية، يجب اعتبار الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على المنشأة أعمالا إرهابية نووية تعرض حياة الأوكرانيين والأوروبيين للخطر.
وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف "يأخذ كل أوروبا رهينة" بقصفه محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
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