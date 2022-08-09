https://arabic.sputniknews.com/20220809/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تنفى-وجود-تهديد-للأمان-النووي-بمحطة-زابوروجيه-1066232010.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفى وجود تهديد للأمان النووي بمحطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفى وجود تهديد للأمان النووي بمحطة زابوروجيه
نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود تهديد للأمان النووي بمحطة زابوروجيه، إثر القصف الذي وقع بالقرب من خزان الوقود بالمحطة النووية في 6 أغسطس/ آب. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T21:19+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "أوكرانيا تقول إن حادثة القصف التي وقعت في 6 أغسطس بالقرب من مرفق تخزين الوقود المستهلك بمحطة زابوروجيه خلّفت أضرارا".وتابع البيان: "لكن القياسات المتاحة تشير إلى أن مستويات الإشعاع في الموقع طبيعية، وتقييم خبراء الوكالة يخلص إلى عدم وجود تهديد فوري للأمان النووي". تعتبر محطة زابوروجيه الكهربائية، أكبر محطة حرارية تعمل بالطاقة النووية في أوروبا.كما دعا رئيس الوكالة رفايل غروسي إلى ضرورة وقف الأعمال القتالية التي تعرض الأمن النووي إلى الخطر. وشدد غروسي على الحاجة لإيفاد بعثة من خبراء الوكالة إلى المحطة في أقرب وقت ممكن.تتهم روسيا أوكرانيا بشن هجمات على المحطة النووية، وصباح اليوم قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "نظام كييف يأخذ كل أوروبا رهينة بقصفه محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
https://arabic.sputniknews.com/20220809/روسيا-تدعو-الغرب-للتأثير-على-أوكرانيا-لضمان-التشغيل-الآمن-لمحطة-زابوروجيه-النووية-1066180800.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفى وجود تهديد للأمان النووي بمحطة زابوروجيه
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نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود تهديد للأمان النووي بمحطة زابوروجيه، إثر القصف الذي وقع بالقرب من خزان الوقود بالمحطة النووية في 6 أغسطس/ آب.
القاهرة- سبوتنيك
. وقالت الوكالة في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "أوكرانيا تقول إن حادثة القصف التي وقعت في 6 أغسطس بالقرب من مرفق تخزين الوقود المستهلك بمحطة زابوروجيه خلّفت أضرارا".
وتابع البيان: "لكن القياسات المتاحة تشير إلى أن مستويات الإشعاع في الموقع طبيعية، وتقييم خبراء الوكالة يخلص إلى عدم وجود تهديد فوري للأمان النووي". تعتبر محطة زابوروجيه الكهربائية، أكبر محطة حرارية تعمل بالطاقة النووية في أوروبا.
كما دعا رئيس الوكالة رفايل غروسي إلى ضرورة وقف الأعمال القتالية التي تعرض الأمن النووي إلى الخطر. وشدد غروسي على الحاجة لإيفاد بعثة من خبراء الوكالة إلى المحطة في أقرب وقت ممكن.
تتهم روسيا أوكرانيا بشن هجمات على المحطة النووية، وصباح اليوم قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "نظام كييف يأخذ كل أوروبا رهينة
بقصفه محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".