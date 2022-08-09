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بايدن يوقع على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو
بايدن يوقع على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع، اليوم الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T03:01+0000
2022-08-09T03:01+0000
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الناتو
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، ان "الرئيس سيدلي ببيان، وسيوقع على مصادقة بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي ".يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق في وقت سابق على طلبات كلا البلدين للانضمام إلى الحلف.وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي "بفارغ الصبر أتطلع إلى توقيع بروتوكولات الانضمام والترحيب بالسويد وفنلندا، وهما ديمقراطيتان قويتان بجيوش ذات قدرة عالية، في أكبر تحالف دفاعي في التاريخ".وصوّت تأييدا لبروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا، وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

بايدن يوقع على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

03:01 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع، اليوم الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، ان "الرئيس سيدلي ببيان، وسيوقع على مصادقة بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي ".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق في وقت سابق على طلبات كلا البلدين للانضمام إلى الحلف.
ورحب بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، قائلا إنه "يتطلع بفارغ الصبر إلى انضمام البلدين".
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي "بفارغ الصبر أتطلع إلى توقيع بروتوكولات الانضمام والترحيب بالسويد وفنلندا، وهما ديمقراطيتان قويتان بجيوش ذات قدرة عالية، في أكبر تحالف دفاعي في التاريخ".
وصوّت تأييدا لبروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا، وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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