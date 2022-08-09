https://arabic.sputniknews.com/20220809/بايدن-يوقع-على-بروتوكولات-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-الناتو-1066181167.html
بايدن يوقع على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو
بايدن يوقع على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع، اليوم الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T03:01+0000
2022-08-09T03:01+0000
2022-08-09T03:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065117274_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_c6af478916e3146bd75ac17baff887ba.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، ان "الرئيس سيدلي ببيان، وسيوقع على مصادقة بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي ".يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق في وقت سابق على طلبات كلا البلدين للانضمام إلى الحلف.وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي "بفارغ الصبر أتطلع إلى توقيع بروتوكولات الانضمام والترحيب بالسويد وفنلندا، وهما ديمقراطيتان قويتان بجيوش ذات قدرة عالية، في أكبر تحالف دفاعي في التاريخ".وصوّت تأييدا لبروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا، وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065117274_135:0:1251:837_1920x0_80_0_0_1249d68cd770573afa4bdad949629496.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
بايدن يوقع على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع، اليوم الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال البيت الأبيض في بيان، ان "الرئيس سيدلي ببيان، وسيوقع على مصادقة بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي ".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق في وقت سابق على طلبات كلا البلدين للانضمام إلى الحلف.
ورحب بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، قائلا إنه "يتطلع بفارغ الصبر إلى انضمام البلدين".
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي "بفارغ الصبر أتطلع إلى توقيع بروتوكولات الانضمام والترحيب بالسويد وفنلندا، وهما ديمقراطيتان قويتان بجيوش ذات قدرة عالية، في أكبر تحالف دفاعي في التاريخ".
وصوّت تأييدا لبروتوكولي انضمام فنلندا والسويد
إلى حلف الناتو 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا، وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.