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رئيس الوزراء العراقي يطلع على استعدادات محافظة بغداد لإحياء مناسبة عاشوراء
رئيس الوزراء العراقي يطلع على استعدادات محافظة بغداد لإحياء مناسبة عاشوراء
اطلع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات محافظة بغداد لإحياء ذكرى عاشوراء. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T06:41+0000
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وأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا أنه "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للإطلاع على الخطط الأمنية والخدمية والإجراءات المتخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، وانسيابية حركة الزائرين في مدينة الكاظمية المقدسة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار العطا إلى "انسيابية حركة الزائرين ومتابعة الخدمة المقدمة من قبل المواكب الحسينية في العاصمة بغداد"، لافتًا إلى "قيام محافظة بغداد بتسيير عدد من المركبات لنقل الزائرين من وإلى محافظة كربلاء المقدسة، وتسخير عدد من الآليات الثقيلة وحوضيات الماء وسيارات اسعاف لخدمة الزائرين مع وجود موكب خدمي لمحافظة بغداد يقدم خدماته للزائرين في مدينة كربلاء المقدسة"، بحسب الوكالة.وأكد العطا، بحسب البيان، "عدم وجود أي قطوعات أو غلق في الشوارع وجميعها مفتوحة باستثناء جسر الأئمة، الذي تم غلقه لتسهيل مرور الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/السلطات-العراقية-تخصص-20-ألف-عنصر-لحماية-حشود-المشاركين-في-مراسم-عاشوراء-1066144319.html
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العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يطلع على استعدادات محافظة بغداد لإحياء مناسبة عاشوراء

06:41 GMT 09.08.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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اطلع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات محافظة بغداد لإحياء ذكرى عاشوراء.
وأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا أنه "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للإطلاع على الخطط الأمنية والخدمية والإجراءات المتخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، وانسيابية حركة الزائرين في مدينة الكاظمية المقدسة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار العطا إلى "انسيابية حركة الزائرين ومتابعة الخدمة المقدمة من قبل المواكب الحسينية في العاصمة بغداد"، لافتًا إلى "قيام محافظة بغداد بتسيير عدد من المركبات لنقل الزائرين من وإلى محافظة كربلاء المقدسة، وتسخير عدد من الآليات الثقيلة وحوضيات الماء وسيارات اسعاف لخدمة الزائرين مع وجود موكب خدمي لمحافظة بغداد يقدم خدماته للزائرين في مدينة كربلاء المقدسة"، بحسب الوكالة.
وأكد العطا، بحسب البيان، "عدم وجود أي قطوعات أو غلق في الشوارع وجميعها مفتوحة باستثناء جسر الأئمة، الذي تم غلقه لتسهيل مرور الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة".
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