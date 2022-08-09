https://arabic.sputniknews.com/20220809/رئيس-الوزراء-العراقي-يطلع-على-استعدادات-محافظة-بغداد-لإحياء-مناسبة-عاشوراء-1066183400.html
رئيس الوزراء العراقي يطلع على استعدادات محافظة بغداد لإحياء مناسبة عاشوراء
رئيس الوزراء العراقي يطلع على استعدادات محافظة بغداد لإحياء مناسبة عاشوراء
اطلع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات محافظة بغداد لإحياء ذكرى عاشوراء. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T06:41+0000
2022-08-09T06:41+0000
2022-08-09T06:41+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2459:1384_1920x0_80_0_0_0e9833cabca4a6debe9edede3a672e19.jpg
وأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا أنه "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للإطلاع على الخطط الأمنية والخدمية والإجراءات المتخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، وانسيابية حركة الزائرين في مدينة الكاظمية المقدسة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار العطا إلى "انسيابية حركة الزائرين ومتابعة الخدمة المقدمة من قبل المواكب الحسينية في العاصمة بغداد"، لافتًا إلى "قيام محافظة بغداد بتسيير عدد من المركبات لنقل الزائرين من وإلى محافظة كربلاء المقدسة، وتسخير عدد من الآليات الثقيلة وحوضيات الماء وسيارات اسعاف لخدمة الزائرين مع وجود موكب خدمي لمحافظة بغداد يقدم خدماته للزائرين في مدينة كربلاء المقدسة"، بحسب الوكالة.وأكد العطا، بحسب البيان، "عدم وجود أي قطوعات أو غلق في الشوارع وجميعها مفتوحة باستثناء جسر الأئمة، الذي تم غلقه لتسهيل مرور الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/السلطات-العراقية-تخصص-20-ألف-عنصر-لحماية-حشود-المشاركين-في-مراسم-عاشوراء-1066144319.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2185:1639_1920x0_80_0_0_a97205ac3bde52f73b2738c3eff39cb8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يطلع على استعدادات محافظة بغداد لإحياء مناسبة عاشوراء
تابعنا عبر
اطلع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات محافظة بغداد لإحياء ذكرى عاشوراء.
وأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا أنه "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للإطلاع على الخطط الأمنية والخدمية والإجراءات المتخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، وانسيابية حركة الزائرين في مدينة الكاظمية المقدسة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"
.
وأشار العطا إلى "انسيابية حركة الزائرين ومتابعة الخدمة المقدمة من قبل المواكب الحسينية في العاصمة بغداد"، لافتًا إلى "قيام محافظة بغداد بتسيير عدد من المركبات لنقل الزائرين من وإلى محافظة كربلاء المقدسة، وتسخير عدد من الآليات الثقيلة وحوضيات الماء وسيارات اسعاف لخدمة الزائرين مع وجود موكب خدمي لمحافظة بغداد يقدم خدماته للزائرين في مدينة كربلاء المقدسة"، بحسب الوكالة.
وأكد العطا، بحسب البيان، "عدم وجود أي قطوعات أو غلق في الشوارع وجميعها مفتوحة باستثناء جسر الأئمة، الذي تم غلقه لتسهيل مرور الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة".