https://arabic.sputniknews.com/20220809/رئيس-حزب-إسرائيلي-يدعو-إلى-إعادة-احتلال-قطاع-غزة-وتهجير-الفلسطينيين-منه-1066201787.html

رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه

رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه

دعا رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة احتلال قطاع غزة، و"تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة منه. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T11:07+0000

2022-08-09T11:07+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بتسلإيل سموتريش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" (يمين)، تعليقا على العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل الجمعة، وانتهت الأحد بوقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.وقال سموتريش لهيئة البث الرسمية "كان- ريشيت بيت": "تمت إدارة العملية العسكرية بشكل جيد، لكن كل مفاهيم النجاح والفشل مشوهة".وأضاف: "منذ أن طردنا من غوش قطيف قبل 17 عاما تعودنا على تكرار جولات القتال- هذه المعادلة ليست طبيعية".وتابع سموتريش: "غزة ستكون بحاجة إلى حل هام ولن يكون هناك مهرب من العودة إلى هناك وتشجيع الهجرة من هناك".و"غوش قطيف" هي كتلة استيطانية إسرائيلية كانت تتكون من 21 مستوطنة في جنوبي قطاع غزة، انسحبت منها إسرائيل عام 2005 في عهد رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون في إطار عملية فك الارتباط أحادية الجانب.ومساء الأحد، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة حيز التنفيذ، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 45 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، وذلك بعد دعوة مصرية لوقف إطلاق النار.وخلال المواجهة اغتالت إسرائيل عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما تعرضت مناطق في جنوب ووسط إسرائيل للقصف بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة