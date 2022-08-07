https://arabic.sputniknews.com/20220807/ارتفاع-حصيلة-القتلى-الفلسطينيين-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-إلى-44-شخصا-1066134315.html

ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 44 شخصا

ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 44 شخصا

أعلنت هيئة الصحة في غزة، ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 44 شخصا، بينهم 15 طفل، و4 سيدات وبلغ عدد المصابين 360. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T21:15+0000

2022-08-07T21:15+0000

2022-08-07T21:15+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

مصر

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1066119714_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_1ff4b3a04bd2355acb879aab8e68dde1.jpg

القدس- سبوتنيك. وقالت هيئة الصحة في غزة، في بيان، اليوم الأحد "تحديث لإجمالي الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 44 شهيدا من بينهم 15 أطفال و 4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة".وذكر مراسل سبوتنيك أن "قصف إسرائيلي استهدف مقبرة الفلوجة في جباليا، شمالي قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة "انتهاء الضربات الجوية على قطاع غزة" مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.دخل وقف إطلاق النار في غزة، بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد وساطة مصرية.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة، قبل دقائق من بدء سريان التهدئة، لافتا إلى مهاجمة عددا كبيرا من الأهداف في غزة.وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه:فيما أفاد مراسل سبوتنيك، بأن فصائل فلسطينية أطلقت رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية زياد النخالة، أن الحركة ستستأنف القتال في حالة عدم التزام الجانب الإسرائيلي باتفاق التهدئة في غزة الذي تم التوصل إليه اليوم بوساطة مصرية.وقال النخالة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد في طهران، "مصر تعهدت بالعمل على إطلاق سراح بسام السعدي في غضون أسبوع وإذا لم يلتزم العدو بالاتفاق سنستأنف القتال مرة أخرى".وقال أمين عام حركة الجهاد، إن "كل المجتمع الإسرائيلي كان تحت مرمى صواريخ المقاومة والعدو لم يستطع فرض شروطه".من جانبها، دعت مصر لوقف حالة التوتر في غزة عبر وقف إطلاق النار بشكل متبادل بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية بدءا من اليوم.وأكدت الوكالة نقلا عن المصدر، أن مصركما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي، لافتة إلى الاحتفاظ بحق الرد في حالة انتهاك وقف إطلاق النار.وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان، اليوم الأحد "نؤكد أن وقف إطلاق النار سيسري الليلة 11:30.. نشكر مصر على جهودها".وأضافت أنه "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار، نحتفظ بحق الرد بقوة. ولن نسمح لأي جهة بتعطيل الحياة اليومية لسكان إسرائيل".من جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر والتي أدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة تيسير الجعبري، وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.ووسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، حثت الكثير من الدول والمنظمات الدولية جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية وخفض حدة التوتر، كما تحاول مصر التوسط من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/إسرائيل-تعلن-سريان-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-الليلة-وتؤكد-أنها-تحتفظ-بحق-الرد-حال-حدوث-أي-انتهاك-1066133380.html

https://arabic.sputniknews.com/20220807/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-قطاع-غزة-قبل-دقائق-من-إعلان-هدنة-بوساطة-مصرية-1066133158.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, مصر, إسرائيل, العالم العربي