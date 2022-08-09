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فايز المالكي يحذف تغريداته المثيرة للجدل عن الفقراء
فايز المالكي يحذف تغريداته المثيرة للجدل عن الفقراء
أثارت تغريدات للفنان السعودي فايز المالكي جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تحدث فيها عن تزاحم فقراء يحتاجون للمساعدة حول بيته وشكاوى الجيران من ذلك. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T15:33+0000
2022-08-09T15:33+0000
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وقام المالكي بحذف التغريدات المثيرة للجدل، التي اشتكى فيها من تعرضها وأولاده للحرج بسبب وجود المحتاجين حول بيته بالقول "لا توجعوني عند بيتي"، حسبما ذكرت صحيفة "المواطن" السعودية، اليوم الثلاثاء.وأعرب المالكي عن تفهمه لتباين ردود الأفعال حول ما قاله في التدوينات التي حذفها، خاصة أن البعض كان يعارض فكرة التصدي لمن يحتاجون المساعدة ومنعهم من الوصول إليه.يذكر أن تدوينات الفنان السعودي التي أثارت جدلا نشرها، أمس الاثنين، وكان يطالب فيها من يحتاجون المساعدة بعدم المجيء إلى بيته في منتصف الليل ودق الأبواب في ذلك التوقيت، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على "حرمة البيوت".
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منوعات

فايز المالكي يحذف تغريداته المثيرة للجدل عن الفقراء

15:33 GMT 09.08.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018
مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أثارت تغريدات للفنان السعودي فايز المالكي جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تحدث فيها عن تزاحم فقراء يحتاجون للمساعدة حول بيته وشكاوى الجيران من ذلك.
وقام المالكي بحذف التغريدات المثيرة للجدل، التي اشتكى فيها من تعرضها وأولاده للحرج بسبب وجود المحتاجين حول بيته بالقول "لا توجعوني عند بيتي"، حسبما ذكرت صحيفة "المواطن" السعودية، اليوم الثلاثاء.
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وأعرب المالكي عن تفهمه لتباين ردود الأفعال حول ما قاله في التدوينات التي حذفها، خاصة أن البعض كان يعارض فكرة التصدي لمن يحتاجون المساعدة ومنعهم من الوصول إليه.
يذكر أن تدوينات الفنان السعودي التي أثارت جدلا نشرها، أمس الاثنين، وكان يطالب فيها من يحتاجون المساعدة بعدم المجيء إلى بيته في منتصف الليل ودق الأبواب في ذلك التوقيت، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على "حرمة البيوت".
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