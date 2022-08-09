https://arabic.sputniknews.com/20220809/لحظة-إطلاق-القمر-الصناعي-الإيراني-خيام-من-المحطة-الفضائية-في-كازاخستان-فيديو-1066182876.html
لحظة إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيام" من المحطة الفضائية في كازاخستان... فيديو
لحظة إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيام" من المحطة الفضائية في كازاخستان... فيديو
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T06:33+0000
2022-08-09T06:33+0000
2022-08-09T06:33+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا: "جاء إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش)".وكان وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، نشر فيديو من داخل قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء اليوم الثلاثاء.وقال الوزير الايراني: "من خلال عقد عدة جلسات مكثفة أتيحت لنا الفرصة لإجراء زيارة للقاعدة الفضائية بايكونور باعتبارها إحدى أقدم القواعد الفضائية لإطلاق الأقمار الصناعية وصاحبة الرقم القياسي بكثرة إطلاق الأقمار الصناعية في العالم"، مؤكدا مواصلة مسار تطوير الصناعة الفضائية المحلية بقوة.وأعلنت منظمة الفضاء الإيرانية، الأحد الماضي، أن "القمر الصناعي المتطور "خيام"، الذي يخضع لسيادة وتشغيل الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، سيتم توجيهه والتحكم فيه من المحطات في أراضي البلاد".وقالت دائرة العلاقات العامة في منظمة الفضاء الإيرانية، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "سيتم توجيه القمر الصناعي والتحكم فيه من قبل خبراء إيرانيين في القواعد الفضائية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية".وأوضحت أن "مركز التحكم في القمر الصناعي "خيام" ومحطات إرسال الأوامر وتلقي المعلومات التي سيسجلها یقعان علی الأراضي الایرانیة"، مؤکدة أنه "لا یمکن لدولة ثالثة الوصول إلی المعلومات التي سيرسلها، بعد لمزاعم وأخبار زائفة حول استخدام الصور المرسلة منه لأغراض عسكرية لصالح دول أخرى".
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أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, كازاخستان
لحظة إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيام" من المحطة الفضائية في كازاخستان... فيديو
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أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا: "جاء إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش)".
وكان وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، نشر فيديو من داخل قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء اليوم الثلاثاء.
وقال الوزير الايراني: "من خلال عقد عدة جلسات مكثفة أتيحت لنا الفرصة لإجراء زيارة للقاعدة الفضائية بايكونور باعتبارها إحدى أقدم القواعد الفضائية لإطلاق الأقمار الصناعية وصاحبة الرقم القياسي بكثرة إطلاق الأقمار الصناعية في العالم"، مؤكدا مواصلة مسار تطوير الصناعة الفضائية المحلية بقوة.
وأعلنت منظمة الفضاء الإيرانية، الأحد الماضي، أن "القمر الصناعي المتطور "خيام"، الذي يخضع لسيادة وتشغيل الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، سيتم توجيهه والتحكم فيه من المحطات في أراضي البلاد
".
وقالت دائرة العلاقات العامة في منظمة الفضاء الإيرانية، في تصريحات مع وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "سيتم توجيه القمر الصناعي والتحكم فيه من قبل خبراء إيرانيين في القواعد الفضائية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية".
وأوضحت أن "مركز التحكم في القمر الصناعي "خيام" ومحطات إرسال الأوامر وتلقي المعلومات التي سيسجلها یقعان علی الأراضي الایرانیة"، مؤکدة أنه "لا یمکن لدولة ثالثة الوصول إلی المعلومات التي سيرسلها، بعد لمزاعم وأخبار زائفة حول استخدام الصور المرسلة منه لأغراض عسكرية لصالح دول أخرى".