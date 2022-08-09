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مقتل قيادي بارز بحركة "طالبان باكستان" في انفجار شرقي أفغانستان
مقتل قيادي بارز بحركة "طالبان باكستان" في انفجار شرقي أفغانستان
أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد كبار قادتها في انفجار شرقي أفغانستان. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T15:05+0000
2022-08-09T15:05+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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قالت الحركة إن عبد الولي القيادي المعروف باسم عمر خالد الخرساني "استشهد في هجوم للعدو"، بحسب "فرانس برس".ذكر مصدر في الحركة أن العديد من قادتها أرادوا إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية نتيجة مقتل الولي، لكن وسطاء من حركة طالبان أفغانستان أقنعوهم بالصبر.وطالبان باكستان (تحريك طالبان)، وطالبان أفغانستان حركتان منفصلتان لكن تشتركان في إيديولوجيا واحدة.أوضح المصدر نفسه أن الولي وثلاثة من رفاقه قتلوا عندما ضرب انفجار سيارتهم أثناء عودتهم من اجتماع مع زعيم حركة طالبان.اتهمت السلطات الأفغانية باكستان في الماضي بشن غارات عبر الحدود - بما في ذلك استخدام طائرات بدون طيار - لكن إسلام أباد نادرا ما تعترف بمثل هذا العمل.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/طهران-تؤكد-وقوع-اشتباكات-بين-حرس-الحدود-الإيراني-وعناصر-طالبان-1065793558.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

مقتل قيادي بارز بحركة "طالبان باكستان" في انفجار شرقي أفغانستان

15:05 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد كبار قادتها في انفجار شرقي أفغانستان.
قالت الحركة إن عبد الولي القيادي المعروف باسم عمر خالد الخرساني "استشهد في هجوم للعدو"، بحسب "فرانس برس".
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ذكر مصدر في الحركة أن العديد من قادتها أرادوا إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية نتيجة مقتل الولي، لكن وسطاء من حركة طالبان أفغانستان أقنعوهم بالصبر.
وطالبان باكستان (تحريك طالبان)، وطالبان أفغانستان حركتان منفصلتان لكن تشتركان في إيديولوجيا واحدة.
أوضح المصدر نفسه أن الولي وثلاثة من رفاقه قتلوا عندما ضرب انفجار سيارتهم أثناء عودتهم من اجتماع مع زعيم حركة طالبان.
اتهمت السلطات الأفغانية باكستان في الماضي بشن غارات عبر الحدود - بما في ذلك استخدام طائرات بدون طيار - لكن إسلام أباد نادرا ما تعترف بمثل هذا العمل.
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