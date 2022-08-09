عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/مقتل-15-جنديا-جراء-انفجارين-في-بوركينا-فاسو-1066229714.html
مقتل 15 جنديا جراء انفجارين في بوركينا فاسو
مقتل 15 جنديا جراء انفجارين في بوركينا فاسو
أعلن الجيش في بوركينا فاسو، مقتل 15 جنديا من قواته، اليوم الثلاثاء، في أحدث هجوم تشهده البلاد التي تخوض معارك ضد متمردين متطرفين. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T19:16+0000
2022-08-09T19:16+0000
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049178181_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_35042cb436d6287e5e66509a68a0aa86.jpg
قالت قيادة الأركان العامة للجيش في بيان: "إن الانفجارين وقعا باستخدام عبوات ناسفة بدائية على الطريق من بورزنجا إلى جيبو" في منطقة شمال الوسط، بحسب "فرانس برس".وأوضح البيان أن "حصيلة الحادثين مقتل 15 جنديا وجرح واحد"، مشيرا إلى أنهما حدثا أثناء مهمة مرافقة.وأضاف: "واحدة من المركبات في القافلة، والتي كانت تقل القوات اصطدمت بعبوة ناسفة بالقرب مقاطعة نامسيغويا في إقليم بام".وبينما كانت القوات تؤمن المنطقة وتعتني بالضحايا "انفجرت عبوة ناسفة ثانية عن بعد ما سبب سقوط العديد من الضحايا".ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيسها المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في كانون الثاني/يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/بوركينا-فاسو-تفرج-عن-الرئيس-المعزول-من-قبل-الجيش-1064587340.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049178181_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_adbe936c4240574995a728323441470c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو

مقتل 15 جنديا جراء انفجارين في بوركينا فاسو

19:16 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش في بوركينا فاسو، مقتل 15 جنديا من قواته، اليوم الثلاثاء، في أحدث هجوم تشهده البلاد التي تخوض معارك ضد متمردين متطرفين.
قالت قيادة الأركان العامة للجيش في بيان: "إن الانفجارين وقعا باستخدام عبوات ناسفة بدائية على الطريق من بورزنجا إلى جيبو" في منطقة شمال الوسط، بحسب "فرانس برس".
رئيس بوركينا فاسو السابق روش مارك كريستيان كابوري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
بوركينا فاسو تفرج عن الرئيس المعزول من قبل الجيش
3 يوليو, 16:49 GMT
وأوضح البيان أن "حصيلة الحادثين مقتل 15 جنديا وجرح واحد"، مشيرا إلى أنهما حدثا أثناء مهمة مرافقة.
وأضاف: "واحدة من المركبات في القافلة، والتي كانت تقل القوات اصطدمت بعبوة ناسفة بالقرب مقاطعة نامسيغويا في إقليم بام".
وبينما كانت القوات تؤمن المنطقة وتعتني بالضحايا "انفجرت عبوة ناسفة ثانية عن بعد ما سبب سقوط العديد من الضحايا".
ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيسها المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في كانون الثاني/يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала