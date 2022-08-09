https://arabic.sputniknews.com/20220809/مقتل-15-جنديا-جراء-انفجارين-في-بوركينا-فاسو-1066229714.html

مقتل 15 جنديا جراء انفجارين في بوركينا فاسو

مقتل 15 جنديا جراء انفجارين في بوركينا فاسو

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، مقتل 15 جنديا من قواته، اليوم الثلاثاء، في أحدث هجوم تشهده البلاد التي تخوض معارك ضد متمردين متطرفين. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T19:16+0000

2022-08-09T19:16+0000

2022-08-09T19:16+0000

بوركينا فاسو

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قالت قيادة الأركان العامة للجيش في بيان: "إن الانفجارين وقعا باستخدام عبوات ناسفة بدائية على الطريق من بورزنجا إلى جيبو" في منطقة شمال الوسط، بحسب "فرانس برس".وأوضح البيان أن "حصيلة الحادثين مقتل 15 جنديا وجرح واحد"، مشيرا إلى أنهما حدثا أثناء مهمة مرافقة.وأضاف: "واحدة من المركبات في القافلة، والتي كانت تقل القوات اصطدمت بعبوة ناسفة بالقرب مقاطعة نامسيغويا في إقليم بام".وبينما كانت القوات تؤمن المنطقة وتعتني بالضحايا "انفجرت عبوة ناسفة ثانية عن بعد ما سبب سقوط العديد من الضحايا".ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيسها المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في كانون الثاني/يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/بوركينا-فاسو-تفرج-عن-الرئيس-المعزول-من-قبل-الجيش-1064587340.html

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بوركينا فاسو