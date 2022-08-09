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https://arabic.sputniknews.com/20220809/هل-شارك-جوني-ديب-في-مراسم-عاشوراء؟-1066225804.html
هل شارك "جوني ديب" في مراسم عاشوراء؟
هل شارك "جوني ديب" في مراسم عاشوراء؟
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي بشكل واسع مشهدا غريبا لقيام الممثل العالمي، جوني ديب، بالمشاركة في مراسم عاشوراء، الأمر الذي... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T17:25+0000
2022-08-09T17:25+0000
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مجتمع
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وظهر شخص بملامح مشابهة تماما للممثل ديب الذي تصدرت أخبار المحاكمة التي رفعها ضد طليقته، أمبر هيرد، عناوين الأخبار لأسابيع، الأمر الذي أحدث الكثير من الجدل.وعند البحث، تم التأكد من أن الشخصية هي لشاب إيراني يحمل اسم "أمين ثالث" شبيه بشكل كبير بالممثل ديب، حيث شارك الشاب الإيراني بمراسم عاشوراء في بلاده.وتداول النشطاء بشكل واسع الفيديو مع تعليقات ضاحكة بسبب طبيعة المشهد الغريب، حيث رصدت وسائل الإعلام العربية هذه اللقطات أيضا وشاركتها وعلق عليها الكثير من المتابعين.
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نادي الفيديو, مجتمع

هل شارك "جوني ديب" في مراسم عاشوراء؟

17:25 GMT 09.08.2022
© AP Photo / Steve Helberمحاكمة جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، دعوى تشهير، الولايات المتحدة
محاكمة جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، دعوى تشهير، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Steve Helber
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي بشكل واسع مشهدا غريبا لقيام الممثل العالمي، جوني ديب، بالمشاركة في مراسم عاشوراء، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول صحة المشاهد.
وظهر شخص بملامح مشابهة تماما للممثل ديب الذي تصدرت أخبار المحاكمة التي رفعها ضد طليقته، أمبر هيرد، عناوين الأخبار لأسابيع، الأمر الذي أحدث الكثير من الجدل.
وعند البحث، تم التأكد من أن الشخصية هي لشاب إيراني يحمل اسم "أمين ثالث" شبيه بشكل كبير بالممثل ديب، حيث شارك الشاب الإيراني بمراسم عاشوراء في بلاده.
وتداول النشطاء بشكل واسع الفيديو مع تعليقات ضاحكة بسبب طبيعة المشهد الغريب، حيث رصدت وسائل الإعلام العربية هذه اللقطات أيضا وشاركتها وعلق عليها الكثير من المتابعين.
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