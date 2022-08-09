https://arabic.sputniknews.com/20220809/وزير-الدفاع-التركي-قواتنا-المسلحة-هي-الوحيدة-التي-كافحت-داعش-وجها-لوجه-1066219159.html

وزير الدفاع التركي: قواتنا المسلحة هي الوحيدة التي كافحت داعش وجها لوجه

وزير الدفاع التركي: قواتنا المسلحة هي الوحيدة التي كافحت داعش وجها لوجه

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات المسلحة التركية هي الوحيدة التي كافحت عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) وجها لوجه، وحققت... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T14:59+0000

2022-08-09T14:59+0000

2022-08-09T14:59+0000

أخبار تركيا اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/41/1045834163_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1b167238a51da09e6185d4d8b0ef7681.jpg

جاء هذا في كلمة أدلى بها خلال المؤتمر الثالث عشر للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع إن الجيش التركي عبر عملية درع الفرات بشمال سوريا تمكن من تحييد 4 آلاف و500 عنصر من داعش.واتهم الغرب بأنه لم يتضامن مع بلاده في مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني مثلما تضامن في مكافحة داعش.وأكد أن "هدف القوات المسلحة من عملياتها الخارجية، هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد وأمن مواطنيها من الاعتداءات والهجمات الإرهابية".وأشار إلى أن الجيش التركي يعمل "ليل نهار" لحماية حدود بلاده، ويستخدم أحدث التكنولوجيا في هذا الشأن.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/رئيس-الشؤون-الخارجية-بالبرلمان-السوري-تركيا-تعلم-أن-لا-منطقة-آمنة-لها-في-سوريا-1066203707.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي