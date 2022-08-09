https://arabic.sputniknews.com/20220809/وزير-الدفاع-التركي-قواتنا-المسلحة-هي-الوحيدة-التي-كافحت-داعش-وجها-لوجه-1066219159.html
وزير الدفاع التركي: قواتنا المسلحة هي الوحيدة التي كافحت داعش وجها لوجه
وزير الدفاع التركي: قواتنا المسلحة هي الوحيدة التي كافحت داعش وجها لوجه
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات المسلحة التركية هي الوحيدة التي كافحت عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) وجها لوجه، وحققت... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T14:59+0000
2022-08-09T14:59+0000
2022-08-09T14:59+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في كلمة أدلى بها خلال المؤتمر الثالث عشر للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع إن الجيش التركي عبر عملية درع الفرات بشمال سوريا تمكن من تحييد 4 آلاف و500 عنصر من داعش.واتهم الغرب بأنه لم يتضامن مع بلاده في مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني مثلما تضامن في مكافحة داعش.وأكد أن "هدف القوات المسلحة من عملياتها الخارجية، هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد وأمن مواطنيها من الاعتداءات والهجمات الإرهابية".وأشار إلى أن الجيش التركي يعمل "ليل نهار" لحماية حدود بلاده، ويستخدم أحدث التكنولوجيا في هذا الشأن.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/رئيس-الشؤون-الخارجية-بالبرلمان-السوري-تركيا-تعلم-أن-لا-منطقة-آمنة-لها-في-سوريا-1066203707.html
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أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
وزير الدفاع التركي: قواتنا المسلحة هي الوحيدة التي كافحت داعش وجها لوجه
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات المسلحة التركية هي الوحيدة التي كافحت عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) وجها لوجه، وحققت نجاحات كبيرة.
جاء هذا في كلمة أدلى بها خلال المؤتمر الثالث عشر للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال وزير الدفاع إن الجيش التركي
عبر عملية درع الفرات بشمال سوريا تمكن من تحييد 4 آلاف و500 عنصر من داعش.
واتهم الغرب بأنه لم يتضامن مع بلاده في مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني مثلما تضامن في مكافحة داعش.
وأكد أن "هدف القوات المسلحة من عملياتها الخارجية، هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد وأمن مواطنيها من الاعتداءات والهجمات الإرهابية".
وأشار إلى أن الجيش التركي يعمل "ليل نهار" لحماية حدود بلاده، ويستخدم أحدث التكنولوجيا في هذا الشأن.