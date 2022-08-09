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https://arabic.sputniknews.com/20220809/ومن-الحب-ما-أوقع-شاب-وفتاة-يجسدان-مقولة-الوقوع-في-الحب-بكل-معنى-الكلمة-فيديو-1066206148.html
ومن الحب ما "أوقع".. شاب وفتاة يجسدان مقولة "الوقوع في الحب" بكل معنى الكلمة.. فيديو
ومن الحب ما "أوقع".. شاب وفتاة يجسدان مقولة "الوقوع في الحب" بكل معنى الكلمة.. فيديو
أظهر مقطع فيديو طريف انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فتاة تلتقي بصديقها في المطار وحدثا غير متوقع. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:10+0000
2022-08-09T12:14+0000
العالم
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وبحسب الفيديو الذي شاركه المستخدم هاربريت على "تويتر"، فقد كان اللقاء محرجا بعض الشيء، ذلك حين جاءت فتاة لاستقبال رفيقها القادم من السفر وركضت نحوه بعد أن رأته يخرج من المطار لتحييه بعناق دافئ، ومع ذلك حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث ومن شدة حماسهما أسفر اللقاء في لحظاته الأولى عن وقوعهما على الأرض دونما أي التقاء.لكن الفيديو يظهر أنه بعد هذا الحادث غير المتوقع والمؤلم ربما على سبيل لقاء الأحبة، نهض الاثنان وتمكنا أخيرا من منح بعضهما البعض عناقا دافئا.ربما لا شيء يمكن قوله هنا إلا أن عبارة "الوقوع في الحب" قد تجسدت بكل معنى الكلمة عبر هذا اللقاء الاستثنائي والمحبب إن صح القول.وبينما بدا بعض المستخدمين قلقين بشأن الفتاة، وجد البعض الآخر أن الفيديو ممتع.ورأى أحد المستخدمين في قسم التعليقات أنه: "يجب أن تقدم له زوجا من الأحذية"، إشارة إلى انزلاق الشاب.فيما قال آخر "يا إلهي، ربما كانت قد تعرضت (الفتاة) لكسور في الوجه!!!".ليترك آخرون تعليقات تشير فقط إلى ضحكاتهم بصوت عالٍ ومسموع.
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العالم, نادي الفيديو

ومن الحب ما "أوقع".. شاب وفتاة يجسدان مقولة "الوقوع في الحب" بكل معنى الكلمة.. فيديو

12:10 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 09.08.2022)
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أظهر مقطع فيديو طريف انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فتاة تلتقي بصديقها في المطار وحدثا غير متوقع.
وبحسب الفيديو الذي شاركه المستخدم هاربريت على "تويتر"، فقد كان اللقاء محرجا بعض الشيء، ذلك حين جاءت فتاة لاستقبال رفيقها القادم من السفر وركضت نحوه بعد أن رأته يخرج من المطار لتحييه بعناق دافئ، ومع ذلك حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث ومن شدة حماسهما أسفر اللقاء في لحظاته الأولى عن وقوعهما على الأرض دونما أي التقاء.
لكن الفيديو يظهر أنه بعد هذا الحادث غير المتوقع والمؤلم ربما على سبيل لقاء الأحبة، نهض الاثنان وتمكنا أخيرا من منح بعضهما البعض عناقا دافئا.
ربما لا شيء يمكن قوله هنا إلا أن عبارة "الوقوع في الحب" قد تجسدت بكل معنى الكلمة عبر هذا اللقاء الاستثنائي والمحبب إن صح القول.
وبينما بدا بعض المستخدمين قلقين بشأن الفتاة، وجد البعض الآخر أن الفيديو ممتع.
ورأى أحد المستخدمين في قسم التعليقات أنه: "يجب أن تقدم له زوجا من الأحذية"، إشارة إلى انزلاق الشاب.
فيما قال آخر "يا إلهي، ربما كانت قد تعرضت (الفتاة) لكسور في الوجه!!!".
ليترك آخرون تعليقات تشير فقط إلى ضحكاتهم بصوت عالٍ ومسموع.
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