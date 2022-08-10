https://arabic.sputniknews.com/20220810/إبراهيم-رئيسي-إيران-لن-تقبل-بأي-تغيير-في-الجغرافيا-السياسية-للمنطقة-1066275274.html
إبراهيم رئيسي: إيران لن تقبل بأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة
إبراهيم رئيسي: إيران لن تقبل بأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تقبل أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة ومستعدة لاستخدام كل طاقاتها لإحلال السلام... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T21:35+0000
2022-08-10T21:35+0000
2022-08-10T21:35+0000
إيران
القوقاز
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
أخبار إيران
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات رئيسي جاءت خلال مكالمة هاتفية تلقاها من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، واصفا خلالها العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وعميقة.وقال الرئيس الإيراني:وأشار إبراهيم رئيسي إلى تصريحات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، خلال اجتماعه الأخير مع رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان، بشأن حساسية إيران تجاه حدودها في منطقة القوقاز ومواجهة أي محاولة لتغييرها، بأن بلاده لا تقبل أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة.ومن جهته، قدم رئيس الوزراء الأرميني شرحا مفصلا عن الاشتباكات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان، معربا عن ارتياحه لتطور العلاقات بين طهران ويريفان واستعداد بلاده لتسهيل عبور البضائع بين البلدين وزيادة التعاون في مجالات البنية التحتية مثل الطرق والطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/مسؤول-إيراني-ينفي-وقوع-اشتباك-مع-قوات-طالبان-على-الحدود-الأفغانية-1066255894.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, القوقاز, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, أخبار إيران, أخبار العالم الآن
إبراهيم رئيسي: إيران لن تقبل بأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تقبل أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة ومستعدة لاستخدام كل طاقاتها لإحلال السلام والاستقرار في منطقة القوقاز ونموها وتطورها.
وأفادت وكالة
إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات رئيسي جاءت خلال مكالمة هاتفية تلقاها من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، واصفا خلالها العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وعميقة.
إن التزام الموقعين على بيان وقف إطلاق النار الثلاثي بأحكامه وحل القضايا المتبقية من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية هو أفضل طريق لإحلال السلام والأمن في منطقة القوقاز.
وأشار إبراهيم رئيسي إلى تصريحات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي
، خلال اجتماعه الأخير مع رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان، بشأن حساسية إيران تجاه حدودها في منطقة القوقاز ومواجهة أي محاولة لتغييرها، بأن بلاده لا تقبل أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة.
ومن جهته، قدم رئيس الوزراء الأرميني شرحا مفصلا عن الاشتباكات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان، معربا عن ارتياحه لتطور العلاقات بين طهران ويريفان واستعداد بلاده لتسهيل عبور البضائع بين البلدين وزيادة التعاون في مجالات البنية التحتية مثل الطرق والطاقة.